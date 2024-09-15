خارجية الاحتلال تنشر بالخطأ إدانة لقرار الجنائية الدولية قبل صدوره

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن إذاعة جيش الاحتلال كشفت عن خطأ ارتكبته وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث نشرت إدانة مسبقة لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال، وذلك قبل صدور القرار الرسمي. التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي.

في الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مما تسبب في وقوع مجازر دموية ضد المدنيين.

ووسط هذا التصعيد العسكري من الاحتلال، يعاني السكان من أوضاع إنسانية كارثية بسبب الحصار المتواصل، حيث نزح أكثر من 90% منهم بحثًا عن الأمان.

طيران الإحتلال يقصف مربعات سكنية في غزة

من جهة أخرى، تقوم الطائرات الإسرائيلية بتدمير مربعات سكنية بالكامل، في إطار سياسة التدمير الشامل التي تنتهجها قوات الاحتلال في عدوانها المستمر على غزة.

وما زال آلاف الجثث والمصابين تحت الأنقاض، حيث تعيق خطورة الأوضاع الميدانية استمرار عمليات الإنقاذ.

ويعاني القطاع من حصار خانق وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الأساسية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

جيش الاحتلال ينفي أن يكون صاروخ الحوثيين فرط صوتي

وفي سياق آخر، نفى تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي أن يكون الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي من نوع "فرط صوتي".

وأكد سلاح الجو الإسرائيلي أنه بصدد فحص نتائج محاولات اعتراض الصاروخ، مشيرًا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أنه انفجر في الجو.

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