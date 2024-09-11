أخبار غزة| تصعيد إسرائيلي على القطاع.. وحادث دهس في الضفة الغربية

شهدت منطقة شمال إسرائيل سقوط صاروخ دون إنذار مسبق، ما يعني أن هناك تصعيد متقدم على الجبهة اللبنانية، نتج عنه سقوط جنود من قوات الإحتلال بعد عملية دهس في الضفة الغربية.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي أبرز أخبار العدوان على غزة والتصعيد على الجبهة اللبنانية.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة عرب العرامشة شمال إسرائيل، دون تفعيل صافرات الإنذار، فيما أكدت التقارير إصابة عدد من الأشخاص نتيجة انفجار الصاروخ في مستوطنة دان بالجليل الأعلى.

حادث دهس في الضفة الغربية

شهد حاجز بيت إيل قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية عملية دهس، مما أدى إلى إصابة جنديين، أحدهما بجروح خطيرة، وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل منفذ العملية.

قصف إسرائيلي على مدرسة في غزة يخلف شهداء ومصابين

ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن قصفًا إسرائيليًا استهدف مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني إصابة 5 أشخاص في قصف استهدف منزلاً في خان يونس جنوب القطاع.

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، يوسف أبوكويك، بأن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 25 شخصًا منذ فجر اليوم.

وأوضح أن قصفًا استهدف منزلًا في جباليا أدى إلى مقتل 9 أشخاص، في حين يتواصل القصف المدفعي على الأطراف الجنوبية والشرقية من مدينة غزة.

دعوات بريطانية لوقف إطلاق النار

دعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على تحقيق حل الدولتين من أجل السلام.

بينما أكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن يؤثر على أمنها بشكل ملموس.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة ميس الجبل جنوب لبنان.

وواصلت إسرائيل هجماتها الجوية على الجنوب اللبناني، حيث أكدت عزمها على مواجهة حزب الله.

إيران تنتقد الدول الأوروبية

اتهم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الدول الأوروبية بالتواطؤ في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي، حيث أشار إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات الأمنية بين إيران والعراق لمواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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