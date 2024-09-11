المناظرة الفاصلة بين ترامب وهاريس.. لحظة حاسمة في السباق الرئاسي الأمريكي

تفصلنا ساعات قليلة عن انعقاد المناظرة المرتقبة بين الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، وهي المناظرة الوحيدة التي ستجمعهما خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية.

تأتي هذه المواجهة في وقت حرج مع تصاعد المنافسة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، فيما تبدأ المناظرة في الساعة الواحدة من صباح الأربعاء (بتوقيت جرينتش)، وذلك قبل بدء التصويت المبكر في بعض الولايات خلال أيام.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل وموعد المناظرة المرتقبة بين الرئيس السابق التابع للحزب الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس الأمريكي الحالي كامالا هاريس التابعة للحزب الديمقراطي.

قبل المناظرة، صرّح الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه سيُسلط الضوء على التناقضات في السياسات التي قدمتها هاريس سابقًا خلال حملتها الرئاسية لعام 2020، مقارنة بمواقفها الحالية الأكثر وسطية.

ترامب: هاريس غيرت سياساتها على مر السنين

وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع شبكة "إن.بي.سي نيوز": "لقد غيّرت هاريس سياساتها على مر السنين، ولا يمكن التنبؤ بما ستقدمه الآن".

من جهتها، أكدت هاريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن تركيزها سيكون على كشف "عادة ترامب في الكذب"، ووصفت الرئيس السابق بأنه "لديه مشكلة كبيرة مع الحقيقة".

كما أصدرت حملتها إعلانًا يسخر فيه الرئيس الأسبق باراك أوباما من مزاعم ترامب المتعلقة بحجم الجماهير في فعالياته.

وأفاد مستشارو هاريس بأنها تنوي استعراض خططها لتخفيف الأعباء المالية عن الأمريكيين خلال المناظرة.

وتُعتبر هذه المواجهة حاسمة بالنسبة لهاريس، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون بأنهم لا يعرفون ما يكفي عنها بعد.

تُعد هذه المناظرة فرصة لهاريس، المدعية العامة السابقة، لبناء قضيتها ضد ترامب، مستغلة إدانته في قضايا جنائية ودعمه العلني للمؤيدين المدانين في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس، إلى جانب أكاذيبه المستمرة.

ستُبث المناظرة على الهواء مباشرة عبر شبكة "إيه بي سي نيوز" من مركز الدستور الوطني في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

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