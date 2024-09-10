مظاهرات في إسرائيل تطالب بالإفراج عن المحتجزين.. وتصاعد الهجمات على قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بأن مظاهرات واسعة اندلعت في مختلف أنحاء إسرائيل، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين في قطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على استمرار جهود البحث عن المحتجزين في الأنفاق داخل غزة.

ويرصد الموجز خلال التقرير التالي اَخر الأخبار عن قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.

وفي تطور آخر، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، كما قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارة على منزل في بلدة بني سهيلا، الواقعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أن القوات الإسرائيلية تمكنت من اغتيال قائد "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله اللبناني خلال العمليات العسكرية اليوم، وفقًا لما ورد عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت القناة أيضًا بأن المتحدث العسكري لجيش الاحتلال أكد مواصلة عمليات البحث عن المحتجزين داخل الأنفاق في غزة، بينما يشهد القطاع تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الإنسانية.

الأونروا: 600 ألف طالب وطالبة في غزة محرومون من التعليم

وحسب ما ذكره المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فإن 600 ألف طالب وطالبة في غزة محرومون من التعليم نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وفي تطور قانوني مهم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دعا إلى تسريع إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

من جهة أخرى، صرح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أصبحت مطلبًا عالميًا وليس عربيًا فحسب، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل التهرب من الحلول عبر اختلاق مبررات واهية.

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