إطلاق صواريخ من لبنان على الجليل الغربي وتصاعد التوترات مع إسرائيل

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رصد إطلاق 45 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل، حيث انطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات قريبة من الحدود مع لبنان.

وفقاً لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم تسجيل إطلاق 45 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل الغربي، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) أن حوالي 40 قذيفة صاروخية استهدفت الجليل الغربي ومنطقة ميرون دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ويرصد الموجز خلال السطور التالية تفاصيل إطلاق 45 صاروخاً من الأراضي اللبنانية اليوم الثلاثاء باتجاه منطقة الجليل الغربي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أشارت القناة إلى تفعيل صفارات الإنذار في 10 بلدات شمال إسرائيل، منها يعارا، جورين، أداميت، عرب العرامشة، وميرون.

الصحة اللبنانية: مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء قصف إسرائيلي

وفي تطور آخر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية شنتها طائرات إسرائيلية على بلدات في جنوب وشرق لبنان أدت إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة حولا جنوب لبنان، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث غارات صاروخية على منطقة تُعرف باسم "فلوات" الواقعة بين بلدات جويا، وادي جيلو، ومحرونة جنوب البلاد.

يُذكر أن التوتر بين الفصائل اللبنانية والفلسطينية، أبرزها "حزب الله"، والجيش الإسرائيلي قد تصاعد منذ 8 أكتوبر 2023، حيث تبادل الطرفان القصف عبر الحدود المعروفة بـ "الخط الأزرق"، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم من الجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، والتي تسببت في مقتل وإصابة حوالي 136 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود في ظل دمار واسع ومجاعة تهدد حياة المدنيين.

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