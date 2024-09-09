بعد الأحداث الأخيرة.. مصر ترفض التدخلات الخارجية في سوريا

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، رفض مصر القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لسوريا، مشددًا على دعم القاهرة المستمر للدولة السورية في مواجهة التحديات التي تواجهها، جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره السوري، فيصل المقداد، في قصر التحرير بالقاهرة. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدًا موقف مصر الثابت في هذا السياق.

كما أعرب عن رغبة مصر في تعزيز التعاون مع سوريا ضمن إطار الجامعة العربية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم العمل العربي المشترك.

وزير الخارجية السوري: نقدر استضافة مصر للسوريين

من جانبه، أثنى الوزير السوري على الدور الكبير الذي تلعبه مصر في استضافة المواطنين السوريين ومعاملتهم كضيوف في بلدهم الثاني، مصر.

كما نقل رسالة تقدير من الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبيرًا عن الامتنان للدعم المصري.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تفعيل لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا، مؤكدين على أهمية استمرار عملها لتحقيق أهدافها المرجوة.

كما تطرق النقاش إلى الأزمة الحالية في قطاع غزة، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، محذرًا من توسيع دائرة الحرب إلى جبهات أخرى.

المباحثات التي جرت بين وفدي البلدين جاءت في إطار حرص البلدين على تعزيز التنسيق والتشاور، وسط الأوضاع الإقليمية المتوترة.

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