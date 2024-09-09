الأردن يعلن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة السفر غدا

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية اليوم الاثنين أن جسر الملك حسين سيتم إعادة فتحه أمام حركة السفر بدءًا من الثامنة صباحًا غدًا الثلاثاء، مع استمرار إغلاقه أمام حركة الشحن، حسب تقرير لقناة القاهرة الإخبارية.

وحثت المديرية المسافرين على الالتزام بالمواعيد والتعليمات المعلنة لتجنب أي تأخير أو تعقيدات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا". باقي التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

في وقت سابق اليوم، أصدرت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام بيانًا يوضح استمرار إغلاق جسر الملك حسين مؤقتًا أمام حركة المسافرين والشحن، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى إشعار آخر.

حادث إطلاق نار على معبر الكرامة

يأتي هذا القرار بعد وقوع حادث إطلاق نار على معبر الكرامة، الواقع على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان له أن منفذ العملية أردني الجنسية، وصل إلى المعبر بواسطة شاحنة وأطلق النار على قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت تتولى حراسة المعبر.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أمس الأحد أنها تتابع التحقيقات الجارية بشأن الحادثة التي وقعت على الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، والذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أن منفذ العملية، وهو مواطن أردني، قد قُتل خلال الحادثة، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان عملاً فرديًا.

وأعرب السفير الدكتور سفيان القضاة، المتحدث باسم الخارجية الأردنية، عن رفض الأردن وإدانته للعنف واستهداف المدنيين لأي سبب، مؤكدًا على ضرورة معالجة الأسباب والخطوات التصعيدية التي تؤدي إلى مثل هذه الأعمال.

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