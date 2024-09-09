ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 41 ألفًا وأوامر إخلاء جديدة

ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان على خلفية أحداث 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 41 ألف شهيدًا، مع اقتراب عدد المصابين من 95 ألفًا، الغالبية منهم من الأطفال والنساء.

وفي تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين، أفادت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت مجزرتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرتا عن استشهاد 16 شخصًا وإصابة 64 آخرين.

ويعرض الموجز خلال السطور التالية حصيلة شهداء العدوان على غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 40,988، بينما بلغ عدد الجرحى والمصابين 94,825.

يُذكر أن الآلاف لا يزالون تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث تحول قوات الاحتلال دون وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

كما سُجل اليوم استشهاد 15 فلسطينيًا آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى.

أوامر إخلاء جديدة

وفي وقت مبكر من اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق واسعة شمال غرب قطاع غزة، تحضيرًا لشن هجوم عسكري على تلك المناطق.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، مرفقًا بخريطة، أكد الجيش أن "المنطقة المحددة هي منطقة قتال خطيرة"، داعيًا السكان إلى المغادرة فورًا.

تأتي هذه الأوامر عادة قبل تصاعد الهجمات أو التوغلات البرية الإسرائيلية في القطاع، حيث يعاني المدنيون في غزة من حرب مستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقد شهدت الأشهر الأخيرة أوامر إخلاء واسعة، مما أجبر الآلاف على ترك منازلهم، حيث يلجأ بعضهم إلى منازل أقربائهم، في حين يضطر آخرون للنزوح نحو الشوارع أو مراكز الإيواء رغم الأوضاع الصعبة.

وتفاقم نقص الوقود الأزمة، حيث أشار شهود عيان إلى ندرة وسائل النقل، ما يدفع النازحين إلى استخدام العربات اليدوية أو توزيع أمتعتهم بين أفراد الأسرة.

ويذكر أن منطقة مصياف في ريف حماة وسط سوريا شهدت تباينًا في أعداد الضحايا نتيجة الغارات الصاروخية الإسرائيلية.

حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى إلى 25 شخصًا، بينما أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى أن العدد بلغ 16 قتيلاً.

ووفقًا للمرصد السوري، تضمنت حصيلة الضحايا 25 شخصًا، منهم 5 مدنيين، و4 من القوات السورية، و2 من حزب الله اللبناني يحملون الجنسية السورية، و11 من العاملين السوريين مع الميليشيات الإيرانية، بالإضافة إلى 3 أشخاص مجهولي الهوية.

كما أضاف المرصد أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 32 شخصًا آخرين.

وقد استهدفت الهجمات عدة مواقع، منها مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف، ومنشأة على طريق مصياف - وادي العيون، إضافة إلى مواقع في منطقة حير عباس، وموقعين في قرية الراوي، ومعامل دفاع جوي جنوب غرب مصياف قرب قرية البيضا.

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