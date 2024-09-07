رد فعل الإعلام الإسرائيلى على جولة الفريق أحمد خليفة للحدود مع غزة

تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن كثب الزيارة المفاجئة التي قام بها الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، لتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود مع غزة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، قامت القناة العبرية 12 بعرض مقاطع فيديو تحدثت فيها عن أهمية زيارة الفريق أحمد خليفة للشريط الحدودي ورسائلها السياسية.

وفي سياق تغطيته لزيارة الفريق الفريق أحمد خليفة، أوضح الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية ليست طرفًا في اتفاقية المعابر، لكنها متمسكة بمطالبها المتعلقة بالشريط الحدودي المعروف باسم محور فيلادلفيا.

رسائل قوية من القاهرة إلى تل أبيب

الزيارة جاءت عقب تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل، على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تمسك بالبقاء في محور فيلادلفيا ووجه اتهامات للقاهرة بغض الطرف عن تهريب الأسلحة عبر الحدود.

هذه التصريحات قوبلت برد حاد من الجانب المصري، حيث اتهمت القاهرة نتنياهو بمحاولة تحميلها مسؤولية إخفاقاته في قطاع غزة.

ويعد محور فيلادلفيا، وهو شريط حدودي بطول 14 كيلومترًا، نقطة توتر بين الجانبين منذ سنوات.

هذا الشريط كان تحت السيطرة الإسرائيلية في أعقاب حرب غزة، وقد بات مصدر نزاع مع مصر خاصة بعد تصريحات نتنياهو حول تهريب الأسلحة.

جولة رئيس الأركان المصري: تأكيدات على الاستعداد واليقظة

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المتحدث العسكري المصري، شملت جولة الفريق أحمد خليفة زيارة القوات المكلفة بتأمين معبر رفح والحدود الدولية، بمرافقة عدد من كبار قادة الجيش.

أكد خليفة خلال الزيارة على جاهزية الجيش المصري لحماية حدود الوطن، مشددًا على ضرورة اليقظة والقدرة على التعامل مع أي طارئ.

الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، رأى أن هذه الزيارة جاءت في توقيت حرج لتوجيه رسائل واضحة حول استعداد القوات المصرية وتأمين الحدود بشكل كامل، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للقوات على الأرض.

وحذر اللواء فرج من أن استمرار تعنت نتنياهو قد يؤدي إلى انهيار الهدنة ودخول المنطقة في أزمة جديدة.

تصعيد إسرائيلي وموقف مصري حازم

نتنياهو أعاد التأكيد على تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا رغم المعارضة المصرية والعربية الرسمية، وصرحت هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك احتمالاً لتقديم مقترحات تهدئة جديدة من الوسطاء، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مبادرة جديدة قريبًا.

من جانبها، ردت حركة حماس على تصريحات نتنياهو، متهمة إياه بمحاولة إفشال المفاوضات الرامية لتحقيق تهدئة طويلة الأمد، ودعت إلى ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

المحلل الفلسطيني أيمن الرقب أشار إلى أن مصر ترفض استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، مؤكدًا أن هذا الموقف يتسق مع اتفاقية السلام التي تنص على أن المنطقة منزوعة السلاح.

الخبير الاستراتيجي المصري اللواء نصر سالم وصف الزيارة بأنها رسالة طمأنة للداخل المصري وردع للخارج، مشددًا على أن تصعيد نتنياهو سيعقد جهود التهدئة.

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