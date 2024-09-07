تصعيد مستمر بين حزب الله وإسرائيل.. وانتقادات لعلاقة "محور فيلادلفيا" بقضية المحتجزين

يستمر الصراع بين حزب الله الللبناني وقوات الإحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، اليوم السبت، أن محور فيلادلفيا لا يعدو كونه خدعة لا يقتنع بها الإسرائيليون، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية، ويرصدها الموجز في هذا التقرير

وفي وقت سابق، طالبت هيئة عائلات المحتجزين الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بسرعة الموافقة على صفقة تبادل المحتجزين وإتمامها في أقرب وقت ممكن.

تصعيد عسكري بين حزب الله وإسرائيل

من جانبه، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أحمد سنجاب من بيروت، أن التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل لا يزال مستمراً على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من هجماته على الجنوب اللبناني، باستخدام الطيران الحربي والمسيرات، بالإضافة إلى قصف مدفعي وقذائف هاون.

واستهدفت هذه الهجمات بلدات عدة، من بينها كبريخا والوزاني والخيام، حيث تم استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليًا في بعض المناطق.

وأضاف سنجاب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن اعتداءات متفرقة على أطراف بلدات عدة في القطاعين الأوسط والغربي من جنوب لبنان.

وفي المقابل، نفذ حزب الله خمس عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها هجوم على قاعدة جبل مريا التي تقع في عمق المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

ويُرجح أن هذه العملية جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق في جنوب لبنان.

كما أشار سنجاب إلى أن حزب الله نفذ عملية نوعية أخرى يوم أمس، استهدفت إحدى المستوطنات الإسرائيلية، مستخدمًا فيها الأسلحة الصاروخية، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.

من ناحية أخري، أعلنت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن التطبيق الكامل للقرار 1701 يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها المتكررة لسيادة لبنان، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أكد حزب الله اللبناني اليوم أنه استهدف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع يارون باستخدام قذائف المدفعية، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مباشرة في الموقع.

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