المخابرات الأمريكية: كثفنا جهودنا مع الوسطاء لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة

أكد مديرا المخابرات الأمريكية والبريطانية، في اجتماع عُقد بينهما اليوم السبت، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة كخطوة أساسية لتجنب انتشار الصراع في منطقة الشرق الأوسط، جاء ذلك في تصريحات تم نقلها عبر قناة "القاهرة الإخبارية" في بث مباشر.

وأشار مدير المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز، إلى أن وقف إطلاق النار في غزة أصبح ضرورة ملحة لاحتواء التصعيد الإقليمي، مبينًا أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق فعال لوقف القتال في القطاع.

وأوضح بيرنز أن هذه الجهود تتضمن العمل مع الوسطاء لإيقاف العمليات العسكرية وضمان إطلاق سراح المحتجزين، معربًا عن تفاؤله بأن الأيام المقبلة قد تشهد تقديم مقترحات مناسبة تساهم في تحقيق هذه الغاية.

وأكد مدير المخابرات الأمريكية أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق توافق سياسي بين إسرائيل وحركة حماس لتمكين وقف إطلاق النار.

مدير المخابرات البريطانية: نؤكد استمرار الجهود لإيقاف العنف في غزة

بدوره، أكد مدير المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، على استمرار الجهود المبذولة لإيقاف العنف في غزة، مشددًا على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.

كما أشار مور إلى أهمية التصدي لمحاولات إيران في زعزعة استقرار المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة، والتي تقترب من إتمام عامها الأول، حيث تجاوزت أعداد الضحايا الفلسطينيين 40 ألف شهيد وأكثر من 94 ألف مصاب منذ اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي.

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