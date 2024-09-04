مصدر رفيع: رئيس وزراء إسرائيل يروج لمزاعم لتغطية إخفاقه في غزة

صرح مصدر رفيع لقناة القاهرة الإخبارية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يروج لمزاعم غير حقيقية في محاولة للتغطية على إخفاقاته في غزة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي على مناطق متعددة في قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع مجازر دامية بحق المدنيين، وسط أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة الحصار القاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان.

نتنياهو يروج لادعاءات ضد مصر لتبرير فشله الأمني

أفاد المصدر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم ادعاءات تتعلق بتهريب الأسلحة من مصر كوسيلة لتبرير فشله الأمني والسياسي في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هذه الادعاءات تأتي في سياق عدم تحقيق أي تقدم في استعادة الرهائن أو تحقيق انتصارات عسكرية سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وأكد المصدر أن استمرار نتنياهو في عرقلة جهود التوصل إلى هدنة يزيد من استياء جميع الأطراف المعنية.

كما أشار إلى أن نتنياهو يتغاضى عن عمليات تهريب الأسلحة داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية، بهدف إيجاد ذريعة لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني.

فشل إسرائيلي في وقف تهريب السلاح عبر كرم أبو سالم

أفاد المصدر نفسه بأن إسرائيل لم تتمكن من القضاء على شبكات تهريب الأسلحة عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وبينما تستمر القوات الإسرائيلية في شن هجمات عنيفة على غزة، تستمر المأساة الإنسانية مع تزايد أعداد النازحين وتفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة للحصار المستمر.

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