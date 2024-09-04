مصر وتركيا تتفقان على إنهاء مأساة غزة.. والخارجية: تصريحات نتنياهو حول فيلادلفيا مرفوضة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة بارزة في محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذكر أن كلا البلدين مصر وتركيا يتبنيان موقفًا مشتركًا تجاه الأزمة في فلسطين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي في أنقرة، أشار أردوغان إلى أن إنهاء المأساة الإنسانية ووقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة يعتبران من أولويات البلدين، مشيدًا بدور جمعية الهلال الأحمر المصرية في التعاون مع نظيرتها التركية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف أردوغان أن إسرائيل ترتكب جريمة إضافية عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، مؤكدًا أن محاولات إسرائيل لكسر إرادة الشعب الفلسطيني بالقصف والتجويع لم تنجح.

أردوغان: التعاون بين مصر وتركيا أساسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي

وفي سياق متصل، أكد أردوغان أن التعاون بين مصر وتركيا يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أشار إلى أن هناك جهودًا مشتركة لحل القضايا الإقليمية، وأن هذا التعاون سينعكس بشكل إيجابي على السياحة والثقافة بين البلدين.

وأوضح أن تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعبين المصري والتركي سيكون محورًا مهمًا، مع التشديد على أهمية التشاور المستمر لحل القضايا الإقليمية، وبالأخص الوضع في غزة.

الخارجية التركية: تصريحات نتنياهو حول محور فيلادلفيا مرفوضة

وفي تعليقها على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، أكدت وزارة الخارجية التركية رفضها لهذه الادعاءات.

وأشارت إلى دعمها للجهود المصرية الرامية إلى إنهاء الصراع في غزة وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، متهمة نتنياهو بمحاولة تضليل الرأي العام لتغطية جرائم إسرائيل في غزة ومنع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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