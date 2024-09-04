توافق مصري تركي ضد التهجير القسري للفلسطينيين.. وأردوغان: إسرائيل مسؤولة عن وفاة الأبرياء

وسط أجواء من التوتر الإقليمي والتحديات الدولية، جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا لتسلط الضوء على قضايا محورية تجمع بين البلدين، من بين هذه القضايا، تبرز القضية الفلسطينية التي شكلت محورًا رئيسيًا في محادثات الزعيمين، ورغم أن هذا الملف يتصدر الاهتمام، إلا أن الزيارة لم تقتصر عليه وحده؛ فقد تناولت المناقشات أيضًا ملفات هامة أخرى مثل الاقتصاد، السياحة، والاستثمار، في ظل توافق مصري-تركي على ضرورة رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وإدانة العنف المتصاعد في غزة. هذه الزيارة تأتي كإشارة قوية على عمق العلاقات بين البلدين وسعيهما المشترك لإيجاد حلول للأزمات الإقليمية، ويركز الموجز علي اهم هذه القضايا

دعاء جاد الحق تتحدث عن زيارة السيسي لتركيا

أفادت دعاء جاد الحق، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا ركزت بشكل كبير على القضية الفلسطينية، إلا أن هذا الملف ليس الوحيد على طاولة النقاشات، ووجود توافقًا بين مصر وتركيا بشأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكدت جاد الحق أن الملفات الأخرى التي سيتم بحثها تشمل الاقتصاد والسياحة والاستثمار، مشددة على أهمية ملف الاستثمار بين البلدين.

وأضافت جاد الحق أن هناك توافقًا بين مصر وتركيا في الرؤى المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث يرفض الطرفان التهجير القسري للفلسطينيين ويدينان بشدة الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، كما شددت على اهتمام البلدين بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

أردوغان: إسرائيل وداعموها يتحملون مسؤولية كل وفاة بريئة في فلسطين

في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنقرة، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل وداعميها يتحملون مسؤولية كل وفاة بريئة تحدث في فلسطين بسبب الجوع أو نقص المياه أو الدواء.

وأشار أردوغان إلى أن مصر تلعب دورًا وساطيًا مهمًا في المفاوضات مع قطر والولايات المتحدة، بينما تقدم تركيا دعمها من خلال وزارة الخارجية وجهاز المخابرات التركي.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تبذل جهودًا كبيرة لوقف إراقة الدماء، رغم المواقف الإسرائيلية المتعنتة.

كما كشف عن أن تركيا قدمت رسميًا طلبًا للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مشددًا على ضرورة زيادة الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية.

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