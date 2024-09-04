مليار دولار غنيمة مصر من زيارة الرئيس السيسي لأنقرة.. و20 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك

تستعد مصر لجني ثمار دبلوماسية قوية من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، حيث يتوقع أن تفتح هذه الزيارة آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر وتركيا في مجالات متعددة. يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري لمستويات غير مسبوقة. ومن المنتظر توقيع نحو 20 اتفاقية تشمل قطاعات حيوية، إضافة إلى جذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار، مما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري ويساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة

وتعد العلاقات المصرية التركية من العلاقات القوية والمتينة التي تجمع بين دولتين تربطهما تاريخ وجغرافيا مشتركة منذ عقود، على مدار السنوات الأخيرة، شهدت هذه العلاقات محطات مهمة لإعادة بناء الثقة، مع تحركات مكثفة لوضع الأسس والمحددات الجديدة للتعاون الثنائي، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

وتسهم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث تأتي هذه الزيارة بعد تطور العلاقات الثنائية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، من المقرر أن يجري الرئيسان محادثات مهمة حول العلاقات الثنائية، وملف حرب غزة، والقضايا الإقليمية الأخرى.

مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا

تعتبر مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، حيث تعد تركيا واحدة من أهم الوجهات للصادرات المصرية وأكبر الأسواق المستقبلة لها خلال العامين الماضيين، حيث تطمح القاهرة لتعزيز هذه الشراكة، واستقطاب استثمارات تركية جديدة في السوق المصري بمختلف القطاعات، مثل الصناعات الهندسية والكيميائية، والغذائية، والأدوية، والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والبناء والتشييد.

استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار

وتخطط مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال العام ونصف المقبل، وتسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا بنسبة 15% خلال العامين الحالي والمقبل، ليصل إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ 6.3 مليار دولار في نهاية 2023.

الاستثمارات التركية في مصر

تبلغ قيمة الاستثمارات التركية في مصر نحو 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة، توفر نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، محققة عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً. تمتد هذه الاستثمارات منذ عام 2007، وتشمل مجالات الصناعة والتجارة، مع تركيز على الإنتاج والتصدير.

ويشمل التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا قطاعات متنوعة، أبرزها الأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، والأقمشة، والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.

اتفاقيات مرتقبة لتعزيز التعاون الثنائي

من المتوقع توقيع نحو 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في مجالات الطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقيات إلى زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار، مما يعكس عمق الشراكة والتعاون المتنامي بين البلدين.

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