زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا.. اعرف حجم الاستثمارات التركية في مصر

زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا.. تُحظي زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا باهتمام عالمي كبير، حيث تعد هي أول زيارة على مستوى رئاسي منذ 12 عامًا، وذلك بعد تحسن العلاقات بين البلدين المهمين في المنطقة.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا وأبرز الملفات المطروحة للنقاش وكذلك الاستثمارات التركية في مصر.

تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا

توجه الرئيس السيسي اليوم إلى أنقرة، في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي، والتي تعد أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012.

زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا

محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين

ومن جانبه، قال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لـ تركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائيًا أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

أبرز الملفات علي طاولة السيسي وأردوغان

وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي من المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وسيشهد الرئيسان أيضًا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.

وفي نفس الصدد، قال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان له: "سيتم استعراض العلاقات التركية المصرية في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

الاستثمارات التركية في مصر

يبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 3 مليارات دولار، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا.

وتوفر الاستثمارات التركية في مصر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر.

وتعتبر مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6.6 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%، وذلك وفقًا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا

وسجلت الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2022، في حين بلغت الواردات المصرية من تركيا 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليارات دولار خلال عام 2022.

وتشمل قائمة أهم السلع التي تستوردها مصر من تركيا: آلات وأجهزة كهربائية، وحديدا وصلبا، ووقودا وزيوتا معدنية ومنتجات تقطيرها، ومنتجات كيميائية غير عضوية، ولدائن ومصنوعاتها، وورق ومصنوعات من عجائن الورق.

وتضم قائمة السلع التي تصدرها مصر إلى تركيا صناعات ومنتجات متنوعة، يأتي على رأسها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، واللدائن ومصنوعاتها، والأسمدة، وحديد وصلب، وملابس جاهزة، وآلات وأجهزة كهربائية.

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