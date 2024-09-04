مراسم استقبال الرئيس السيسي في زيارته التاريخية لـ تركيا.. فيديو وصور

مراسم استقبال الرئيس السيسي في تركيا.. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السيسي في تركيا بمراسم رسمية لدى وصوله القصر الرئاسي التركي.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي مراسم استقبال الرئيس السيسي في تركيا، وأول تصريح للرئيس السيسي لدي وصوله تركيا.

مراسم استقبال الرئيس السيسي في تركيا

نظمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب وصوله إلى أنقرة في زيارة رسمية هي الأولى له، تلبيةً لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي كان على رأس مستقبليه.

واستعرض الرئيسان حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان على رأس مستقبليه في المطار.

مراسم استقبال الرئيس السيسي في تركيا

أول تصريح لـ الرئيس السيسي خلال زيارته لـ تركيا

وأعرب الرئيس السيسي، في أول تصريح له خلال زيارته لـ تركيا، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية، ولقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب الرئيس السيسي تعليقا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك".

وأضاف الرئيس: "ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

مراسم استقبال الرئيس السيسي في تركيا

محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين

ومن جانبه، قال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لـ تركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائيًا أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

مراسم استقبال الرئيس السيسي في تركيا

أبرز الملفات علي طاولة السيسي وأردوغان

وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي من المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وسيشهد الرئيسان أيضًا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.

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