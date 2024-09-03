افتتحه السيسي اليوم.. معلومات هامة عن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024.. تصدر معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 محرك البحث جوجل، اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024، وذلك بعد انطلاقه فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولى.

ويرصد “الموجز” في هذا التقرير تفاصيل معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بعد افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك العرض الجوي الذي شهده الرئيس.

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024

انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024

انطلق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك علي مدار 3 أيام بمدينة العلمين.

ويعد معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 حدث عالمى فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتم خلال فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.

وشارك في العروض الجوية أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم ممثلين لأكثر من 100 دولة.

الرئيس السيسي يفتتح معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024

ومن جانبه، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024، كما شاهد فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الطيران في مصر.

وقام الرئيس السيسي بتفقد صالة العرض وأجنحة معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024، كما تفقد معروضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في فعاليات المعرض، ووقع الرئيس السيسي في سجل جناح دولة الصين.

الرئيس السيسي يشهد عرضًا جويًا بمطار العلمين

وفيما يتعلق بفعاليات العرض الجوي الذي شهده الرئيس السيسي، بمطار العلمين الدولي، على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، فقد بدأ بعرض لفريق الألعاب الجوية المصرية "سيلفر ستارز"، ثم العرض الجوي المنفرد للطائرة "الرافال"، إضافة إلى عرض جوي لفريق النجوم الفضية المصري بسماء العلمين بالطائرات المشاركة.

معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024

وتضمن العرض أيضًا عرضًا جويًا منفردًا للطائرة السعودية "يورو فايتر تايفون"، وطائرة "وايت وينت" الصينية، التي تُشارك لأول مرة في معرض طيران دولي، ثم العرض الجوي المنفرد للطائرة الإماراتية "ميراج 2000".

وحضر معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

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