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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

الرئيس السيسي يوجه بإحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة واتخاذ إجراءات تفعيلها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني  بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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الرئيس يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى للحبس الاحتياطي

كما أكد الرئيس في بيان صحفي حصل “الموجز” على نسخة منه، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

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