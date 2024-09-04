الإمارات تشيد بدور مصر في وقف التصعيد بغزة وتستنكر تصريحات نتنياهو

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين، جاء ذلك عبر نبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية". والتفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، أعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع مصر، مستنكرة بشدة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بمحور فيلادلفيا.

كما شددت الوزارة على رفض الإمارات للممارسات التي تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تصعد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الإمارات ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف كافة الممارسات غير القانونية التي تعرقل هذه الجهود.

مصر ترفض أي وجود إسرائيلي في رفح أو فيلادلفيا

من جانبها، أكدت مصر مجدداً رفضها لأي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا، نافية بشكل قاطع ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقتها على بقاء القوات الإسرائيلية في تلك المناطق.

يذكر أن مصر ردت بقوة على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي اعتبرتها محاولة لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وفي هذه التصريحات، زعم نتنياهو أن حماس تحصل على الأسلحة عبر الحدود بين مصر وغزة، مما أثار غضب القاهرة.

وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا أعربت فيه عن رفضها القاطع لهذه التصريحات، محملةً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه المزاعم تهدف إلى تبرير السياسات العدوانية الإسرائيلية التي تزيد من التوتر في المنطقة.

كما أكدت مصر على دورها التاريخي في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها الكامل لمصر، ورفضت التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية التي تهدف إلى تقويض دور مصر القيادي في جهود الوساطة لحل الأزمة في غزة​.

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الأردن يدين تصريحات نتنياهو ويعرب عن تضامنه مع مصر