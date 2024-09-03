هآرتس: قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت وشيك

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر في وزارة العدل، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تصدر قرارها قريبًا بشأن طلب المدعي العام كريم خان بحق نتنياهو وجالانت.

يأتي هذا الطلب في سياق الدعوات لإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع.

احتمالية ضئيلة لإصدار مذكرات الاعتقال

وفقًا للمصادر، فإن احتمالية إصدار مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وجالانت تبدو ضعيفة.

السبب يعود إلى أن طلب المدعي العام تضمن أيضًا طلبات توقيف ضد قادة حركة حماس، بما في ذلك يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.

وفي ظل الوضع الحالي، يبدو أن المحكمة لن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت إلى جانب القيادي في حماس يحيى السنوار، خاصة بعد اغتيال هنية وزعم إسرائيل بقتل الضيف، رغم نفي حماس.

تأثير الوثائق الداعمة لإسرائيل

أشار المصدر إلى أن هناك العديد من الوثائق التي تم تقديمها الشهر الماضي لدعم موقف إسرائيل، مما يقلل من احتمالية إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وجالانت.

ومع ذلك، فإن هناك عوامل قد تؤدي إلى تغيير هذا الموقف، من بينها رفض إسرائيل لتوصية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة.

كما أن عدم استيفاء إسرائيل لمبدأ "التكامل"، الذي يتطلب محاكمة المتهمين على المستوى المحلي، قد يقوي موقف المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

موقف المجتمع الدولي

حتى الآن، تلقت المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفًا مؤيدًا للمدعي العام، مقابل 26 موقفًا داعمًا لإسرائيل، من بينها مواقف من دول مثل ألمانيا، الأرجنتين، التشيك، الكونغو، والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضواً في المحكمة.

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