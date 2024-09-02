وزير الخارجية والهجرة يستقبل المفوض البريطاني للتجارة في إفريقيا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين 2 سبتمبر، المفوض البريطاني للتجارة مع إفريقيا، جون هامفري.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أكد أن الدكتور عبد العاطي أبدى خلال الاجتماع تقديره للعلاقات الثنائية المزدهرة بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

تفاصيل الاجتماع يستعرضها الموجز خلال التقرير التالي

وزير الخارجية: المملكة المتحدة تحتل مكانة رائدة بين المستثمرين الأجانب في مصر

وقد تطرق وزير الخارجية والهجرة إلى أهمية التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل وتوريد عربات السكك الحديدية، إلى جانب تطوير المدن والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تحتل مكانة رائدة بين المستثمرين الأجانب في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور عبد العاطي استعرض خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقديم الحوافز الاستثمارية لتوطين الصناعات الوطنية.

وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق طفرة استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يمثل فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية.

كما أعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، ودعا الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات الجاري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية والطاقة المتجددة، بما يعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون وحشد الاستثمارات في القارة الإفريقية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن رغبة مصر في تعزيز التعاون الثلاثي مع المملكة المتحدة في إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في دعم مشروعات الطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية والصحة في القارة.

من جانبه، أعرب المفوض البريطاني عن رغبة المملكة المتحدة في تعزيز استثماراتها في مصر، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بما يتناسب مع عمق العلاقات المصرية البريطانية.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيراً إلى أن الدكتور عبد العاطي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالأفكار والمقترحات التي طرحها المفوض البريطاني، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

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