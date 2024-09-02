بايدن: التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مع حماس قريب جدا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الإثنين، أن المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة قد اقتربت بشكل كبير من الوصول إلى اتفاق نهائي.

ومع ذلك، أعرب بايدن عن شكوكه في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبذل جهودًا كافية لتحقيق هذا الاتفاق.

ويستعرض لكم الموجز خلال التقرير التالي آخر تفاصيل الحرب على غزة وصفقة تبادل الأسرى.

مظاهرات متباينة في إسرائيل حول صفقة تبادل الأسرى

في الوقت ذاته، شهدت إسرائيل مظاهرات متناقضة يوم الإثنين، حيث خرجت مظاهرات ضد إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس، بينما نظمت أخرى تطالب بالصفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أن المجتمع الإسرائيلي منقسم بين من يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم ومن يعارضون هذه الصفقة.

انقسام مجتمعي حاد

وأشار المراسل إلى أن هذا الانقسام يعكس الصراع القائم بين الطبقة الوسطى العلمانية واليمين الإسرائيلي المتشدد، وهو استمرار للانقسامات التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر، ولكن هذه المرة تحت عنوان الحرب.

جهود وساطة مستمرة بقيادة دولية

منذ عدة أشهر، تقود مصر والولايات المتحدة وقطر جهودًا دبلوماسية للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة في العدوان المستمر منذ نحو 11 شهرًا.

هذا الاتفاق من شأنه أن يفتح الطريق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.

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