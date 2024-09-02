بدء الإضراب العام في إسرائيل وضغوط أمريكية لـ التوصل لصفقة تبادل الأسري

الإضراب العام في إسرائيل.. تشهد تل أبيب تطورات خطيرة وغير مسبوقة في المشهد السياسي، حيث شمل الإضراب العام في إسرائيل كل القطاعات، وذلك بعد تزايد الضغوط لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس وإعادة الرهائن المتبقين من غزة.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات مقتل الأسري الإسرائيليين وما ترتب عليه من الإضراب العام في إسرائيل، ومصير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري.

الإضراب العام في إسرائيل

قطاعات عديدة تُشارك في الإضراب العام في إسرائيل

ويشمل الإضراب العام في إسرائيل المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة، وذلك في أعقاب التظاهرات الضخمة التي شاركت فيها حشود من الإسرائيليين، المطالبة بإعادة الأسرى في قطاع غزّة.

وقالت "القناة 13" الإسرائيلية إنّ "مطار بن غوريون مُغلق أمام الرحلات المغادرة، ويتوقع استئناف العمل بعد ساعات، وستتأثر الرحلات بنحو درامي خلال الأيام المقبلة".

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أنّ أحزمة نقل الأمتعة توقفت في المطار نفسه.

وفي الصدد، ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه من المتوقّع إغلاق بعض البنوك الكبرى في "إسرائيل"، فيما ستبقى أبواب بورصة "تل أبيب" مفتوحة.

ومن المقرر إغلاق الوزارات الحكومية والبلديات المحلية وخدمة البريد والجامعات.

من ناحية آخري، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الحريديم يتظاهرون قرب مكتب التجنيد في "تل هشومير" رفضاً لتجنيدهم.

دراسة تمديد الإضراب العام في إسرائيل إلى الغد

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الإضراب العام في إسرائيل بدأ لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

أول إضراب عام واسع النطاق في إسرائيل

فيما، اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الإضراب يمثل أحد أكبر أشكال التعبير عن الغضب العام إزاء تعامل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء مع الحرب منذ بداية الحرب فى أكتوبر من العام الماضي، وهو أول إضراب عام واسع النطاق.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اتحاد النقابات العمالية يدرس تمديد الإضراب العام إلى الغد وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر.

وفي نفس الصدد، أيدت كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، دعوة أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) مئات الآلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد هو الاثنين.

رد الفعل الإسرائيلي علي الإضراب العام في إسرائيل

وفي أول رد فعل إسرائيلي علي الإضراب العام في إسرائيل، طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم، لمنع الإضراب المقرر الاثنين في أنحاء إسرائيل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، في رسالته إلى النائب العام جالي بهاراف ميارا، إن الإضراب ليس له أساس قانوني لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة، بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.

وأوضح أن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، ستكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.

الإضراب العام في إسرائيل

مصير مفاوضات وقف إطلاق النار

وفيما يتعلق بمصير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسري، أكد البيت الأبيض أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته هاريس، اليوم الاثنين، مع الفريق الأمريكي الذي يحاول التوسّط في صفقة إطلاق تبادل الأسرى،.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تُجري محادثات مع مصر وقطر بشأن الخطوط العريضة لاتفاق نهائي لتقديمه إلى "إسرائيل" وحماس، نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة لم تكشف هويته.

كما حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس لإعادة الرهائن المتبقين من غزة إلى وطنهم، حيث تم إعادة جثث ستة من الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر الماضي إلى إسرائيل.

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