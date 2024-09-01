حقيقة مقتل الأسري الإسرائيليين في القصف ومصير المفاوضات

مقتل الأسري الإسرائيليين.. ترددت العديد من التقارير، خلال الساعات الماضية، والتي تزعم مقتل الأسري الإسرائيليين في القصف في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة علي يد قوات حركة حماس.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي حقيقة مقتل الأسري الإسرائيليين في القصف في قطاع غزة، وتعليق الجيش الإسرائيلي وحركة حماس علي هذا الإدعاء، ومصير المفاوضات.

مقتل الأسري الإسرائيليين

جيش الاحتلال يُعلق علي مقتل الأسري الإسرائيليين

ومن جانبه، علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، علي مقتل الأسري الإسرائيليين، قائلًا إنه استعاد جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة، مؤكدًا تحديد هوياتهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن الجثث الست لـ الأسري الإسرائيليين عُثر عليها في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تشن فيها قوات الاحتلال عملية برية منذ أشهر.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الأسرى قتلوا على أيدي مسلحي حركة حماس، وأنه يتم التحقيق في التفاصيل التي ترد.

تعليق ناري من حماس علي مقتل الأسري الإسرائيليين

وفي السياق ذاته، أكدت حركة حماس أن الأسرى الإسرائيليين الذين أعلن جيش الاحتلال أنه عثر عليهم في قطاع غزة "قتلوا بالقصف الصهيوني المتواصل على القطاع".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، في تصريحات نشرها عبر قناة على منصة "تليجرام" إن "من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح الرشق أن سبب ذلك والمسؤولية تتحملها أيضًا الإدارة الأمريكية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان.

حركة حماس

وأضاف :"أن الذي يقتل شعبنا يوميًا هو الاحتلال بالسلاح الأمريكي، والعثور على جثث أسرى في قطاع غزة، لم يتم قتلهم إلا بالقصف الصهيوني، وعلى الرئيس بايدن إنْ كان حريصًا على حياتهم أن يوقف دعمه لهذا العدو بالمال والسلاح والضغط على الاحتلال لإنهاء عدوانه فورًا".

وأوضح أن "الذي سيدفع ثمن هذه الجرائم الوحشية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا منذ أحد عشر شهرا هو نتنياهو وحكومته المتطرّفة وكل الداعمين لهذا العدوان".

وأضاف: "نُحمِّل الإدارة الأمريكية وبايدن نفسه مسؤولية الجرائم اليومية وحرب الإبادة في قطاع غزَّة، التي بلغت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، 69 بالمئة منهم أطفال ونساء".

ولفت إلى أن "التاريخ سيذكر بايدن وهو يُغادر البيت الأبيض بأنه كان شريكًا وداعمًا لمجرمي الحرب نتنياهو وعصابته، وحماس كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه بالخصوص وعلى قرار مجلس الأمن، بينما رفضهما نتنياهو، واستسلمت إدارته لشروط نتنياهو، الهادفة لتعطيل التوصل إلى اتفاق، حفاظاً على سلطته".

جو بايدن

بايدن يُعلق علي مقتل الأسري الإسرائيليين

وفي نفس الصدد، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن علي مقتل الأسري الإسرائيليين، قائلًا إن من بين الجثث الست التي عثر عليها في غزة جثة الإسرائيلي الأمريكي هيرش جولدبرج بولين، معبرًا عن حزنه وغضبه لوفاته.

وقال بايدن في بيان: "إن القوات الإسرائيلية عثرت في نفق تحت مدينة رفح على جثث 6 رهائن كانت حماس تحتجزهم"، مضيفًا: "لقد تأكّدنا الآن أن أحد الرهائن كان المواطن الأمريكي هيرش جولدبرج بولين".

غضب في إسرائيل بعد الإدعاء بـ مقتل الأسري الإسرائيليين

وفي السياق ذاته، شهدت إسرائيل حالة من الغضب والثورة على حكومة بنيامين نتنياهو عقب إعلان جيش الاحتلال استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن على المجلس الوزاري الأمني أن يجتمع فورا ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس.

كما طالبت "هيئة عائلات المختطفين" نقابة العمال والمؤسسات بالإضراب والتظاهر وشلّ الحركة في إسرائيل.

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