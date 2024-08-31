القصة الكاملة لـ انفجار مستوطنة غوش عتصيون.. وتعليق ناري من حماس

غوش عتصيون.. شهدت مستوطنة غوش عتصيون تفاصيل خطيرة وأحداث مثيرة، حيث شهدت انفجارًا مروعًا، الأمر الذي أدي إلى تصدرها محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لحادث انفجار غوش عتصيون.

انفجار غوش عتصيون

جيش الاحتلال يُعلن تفاصيل حادث انفجار غوش عتصيون

كشف جيش الاحتلال عن تفاصيل حادث انفجار غوش عتصيون، قائلًا إن انفجار السيارة عند مفترق غوض عتصيون عملية فاشلة، عندما لاحظ المنفذ أن سيارته بدأت تحترق، حاول مهاجمة عمال المحطة لكن حراس الأمن قتلوه".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن انفجار السيارة بـ غوش عتصيون كان لاستدراج القوات وعند وصولها، أطلق مسلح النار عليها.

وفي الأثناء، تسلل مسلح فلسطيني إلى مستوطنة كرمي تسور جنوب بيت لحم حيث قام بدهس حارس المستوطنة وباشر بإطلاق النار والاشتباك مع قوات الأمن الإسرائيلي واعلن عن قتل المنفذ بعد الاشتباك معه.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مطلق النار.

إصابة ضابط إسرائيلي ومستوطنين في انفجار سيارة بـ غوش عتصيون

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قد أفادت بإصابة ضابط ومستوطنين في تفجير سيارة مفخخة، وأكدت أن ضابط برتبة لواء، أُصيب في تفجير سيارة مفخخة في مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المُحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال، أن مروحيات إسرائيلية تجري عمليات بحث وتمشيط في سماء الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بفرض الجيش حصارًا على الخليل بعد انفجار غوش عتصيون، بينما ذكرت وسائل إعلام عالمية إغلاق قوات الاحتلال مداخل الخليل، جنوبي المنطقة ودفعها بتعزيزات كبيرة.

انفجار غوش عتصيون

حماس تُعلق علي حادث انفجار غوش عتصيون

وتعليقًا علي انفجار غوش عتصيون، أشادت حركة حماس بالعملية واعتبرتها صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية، إذ تأتي في ظل حالة التأهب داخل الاحتلال، مضيفة أنها رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة مادام عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه مستمرا.

وأضاف البيان أن العملية النوعية تحمل دلالة رمزية لوقوعها في «خليل الرحمن» جنوبي الضفة، ولكونها تأتي في هذا الوقت الحساس الذي نشهد فيه تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات شمال الضفة، ومجازره وإبادته الجماعية بقطاع غزة، لتؤكد للاحتلال أنه لا يمكنه الاستفراد بأي جزء من الوطن، وأن الخزان البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة سيفاجئ الاحتلال في كل زمان ومكان.

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى مزيد من المواجهة والرد على جرائم الاحتلال المستمرة، في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى، مؤكدة أنه وفقا لذلك لابد أن تتكاتف كل الجهود لردع الاحتلال وإفشال عدوانه ومخططاته الخبيثة.

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