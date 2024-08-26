آخر مفاوضات غزة.. انتهت دون اتفاق بسبب نقاط خلاف بين إسرائيل وحماس

تطورات مفاوضات غزة.. تصدر البحث عن آخر مفاوضات غزة، اليوم الاثنين 26 أغسطس 2024، للتعرفت علي مصير المفاوضات التي عقدت في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بـ آخر مفاوضات غزة فإنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق حيث لم توافق حركة حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.

آخر مفاوضات غزة

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر مفاوضات غزة وأبرز نقاط الخلاف الأساسية التي أفشلت المحادثات.

آخر مفاوضات غزة

انطلقت مفاوضات غزة في 15 أغسطس 2024، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، بدون مشاركة حركة حماس، وسط حالة من الغموض حول مصير المفاوضات.

ووصل وفد حماس إلى القاهرة، السبت الماضي، للقاء الوسطاء فقط وليس للمشاركة في المفاوضات.

مفاوضات غزة تنتهي دون إحراز أي تقدم

وعقدت أمس في القاهرة جولة ثانية من المحادثات إلا أنها لم تُحرز أي تقدم وانتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وغادر وفد حركة حماس القاهرة بعد لقاء مع الوسطاء المصريين والقطريين في سياق المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة بغزة.

وفد حماس يُغادر القاهرة

ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق في بيان إن وفد حماس المفاوض غادر القاهرة مساء الأحد بعد أن التقى الوسطاء في مصر وقطر واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة.

وأكد الرشق أن حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجددًا التأكيد على مطالب حماس التي تعتبر تحقيقها ضروريًا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وخصوصًا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة.

أمريكا تبذل جهودًا حثيثة للتوصل لاتفاق بشأن غزة

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن أمريكا لا تزال تبذل جهودًا حثيثة في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

آخر مفاوضات غزة

أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس

وتمثلت أبرز نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس في الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، حيث طرح الوسطاء عددًا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، لكن الطرفين لم يقبلا أي منها.

ويأتي ممر نتساريم من ضمن نقاط الخلاف، حيث يقسم هذا الممر قطاع غزة إلى نصفين حيث يمر عبر وسطه، وتتمركز فيه قوات إسرائيلية ترفض إسرائيل إخراجها منه.

كما أن هناك أمورًا أخري أدت إلى عدم التوصل لاتفاق أبرزها أن إسرائيل أبدت تحفظات بشأن عدد المعتقلين الذين تُطالب حماس بالإفراج عنهم، كما طالبت بخروجهم من غزة إذا تم إطلاق سراحهم.

وأوضحت حركة حماس أن إسرائيل وضعت شروطًا جديدة أخرى، منها فحص الفلسطينيين النازحين أثناء عودتهم إلى شمال القطاع الأكثر اكتظاظًا بالسكان، عندما يبدأ وقف إطلاق النار.

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