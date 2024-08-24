وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبحث مفاوضات الهدنة في غزة

أعلنت حركة حماس أن وفدها يصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت، برئاسة خليل الحية، بناء على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة.

وأوضحت الحركة في بيان لها، التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.

كما شدّدت على جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه، فإنها تطالب بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.

في غضون ذلك، من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف غدا الأحد.

مفاوضات غزة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى اتصالًا هاتفيًا أمس الجمعة من الرئيس الأميركي، للتأكيد على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام اتفاق الهدنة.

واستعرض الجانبان آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة، مؤكدين على ضرورة تذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق.

وأكد السيسي أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة.

الهدنة في غزة

وكان البيت الأبيض قد أكد الجمعة، "تحقيق تقدم" في المباحثات التي تستضيفها القاهرة سعيًا للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، مؤكدا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" وليام بيرنز يشارك فيها.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "تحقيق تقدم"، مؤكدا أنهم يحتاجون الآن إلى أن يعمل الطرفان من أجل التنفيذ، مشيرا إلى أن المباحثات التي عقدت، الخميس، كانت تمهيدية، قبل أن تجري نقاشات أكثر عمقا.

أقرأ أيضا:

لإنهاء حرب غزة.. السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في العلمين الجديدة



كتائب القسام تتبني انفجار تل أبيب ردًا علي سياسة الاغتيالات واستهداف المدنيين



