إذاعة جيش الاحتلال: 17 مصابًا نُقلوا إلى مستشفى الجليل في نهاريا

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن نقل 17 مصابًا إلى مستشفى الجليل في نهاريا شمال إسرائيل، عقب هجوم بطائرات مسيرة.

وأفادت بأن أحد المصابين في حالة حرجة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن انفجار طائرة مسيرة في منطقة الجليل الغربي أسفر عن وقوع إصابات، حيث وصفت حالة أحد المصابين بالخطيرة.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات خطيرة ومتوسطة جراء الانفجار.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ هجوم جوي باستخدام سرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية، مستهدفًا مقر قيادة "لواء جولاني" ومقر "وحدة إيجوز 621" في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة، مؤكدًا تحقيق إصابات مؤكدة في الهجوم.

وأكد رئيس بلدية نهاريا الإسرائيلية أن عدة طائرات مسيرة حلقت وانفجرت في المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار وتسجيل إصابات.

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