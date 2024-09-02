حزب الله يعلن قصف مستوطنات الإحتلال في عين يعقوب وجعتون ويحيعام بالصواريخ

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن حزب الله أعلن قصفه بالصواريخ لمستوطنات عين يعقوب وجعتون ويحيعام.

في الوقت نفسه، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي في مختلف أنحاء قطاع غزة، مرتكبة مجازر مروعة ضد المدنيين، خاصة في مناطق التوغل.

هذه الأعمال تجري وسط وضع إنساني كارثي ناجم عن الحصار المستمر ونزوح أكثر من 90% من السكان.

يستعرض لكم الموجز خلال التقرير التالي آخر تفاصيل الحرب على غزة.

الإحتلال يدمر مساحات سكنية في غزة

كما دمّرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساحات سكنية واسعة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشامل التي يتبعها الاحتلال في عدوانه المتواصل.

ولا يزال آلاف الشهداء والمصابين محاصرين تحت الأنقاض، بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع والقيود الصارمة على دخول الوقود والمساعدات الإنسانية الضرورية للتخفيف من حدة الأزمة.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، بوقوع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وفقًا لما نقلته القناة في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن حصيلة الضحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 40,786 شهيدًا و94,224 مصابًا.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وصل إلى 681 شهيدًا، بالإضافة إلى حوالي 5,700 مصاب.

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