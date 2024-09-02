إضراب شامل في إسرائيل يطالب الحكومة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.. فيديو

استعرض أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات بجامعة القدس، تطورات الإضراب العام في إسرائيل والذي يهدف إلى الضغط على الحكومة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

ويعرض الموجز اَخر مستجدات صفقة تبادل الأسري والمحتجزين في غزة

وخلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أوضح عوض أن شريحة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي تشارك في المظاهرات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، خاصة بعد استعادة جثث ستة رهائن من غزة.

وأشار عوض إلى أن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل يدرس إمكانية تمديد الإضراب ليوم إضافي وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى.

كما أكد رئيس مركز الدراسات أن الساحة السياسية الإسرائيلية ليست موحدة في موقفها، حيث تتمتع الحكومة بدعم كبير من جمهورها، وتعمل على تحميل حماس المسؤولية عن الأحداث.

وأضاف أن حكومة نتنياهو تفضل فرض شروطها الخاصة ولا تبدو مستعدة للدخول في صفقة حقيقية مع حماس، مع استمرار العمليات العسكرية في غزة.

بايدن: المفاوضات حققت تقدمًا كبيرًا

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، أن المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة قد حققت تقدمًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورغم هذا التقدم، أعرب بايدن عن شكوكه حول مدى جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق هذا الاتفاق.

في الوقت ذاته، شهدت إسرائيل يوم الاثنين مظاهرات متباينة، حيث أعرب البعض عن معارضتهم لإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس، بينما طالب آخرون بإتمام الصفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

ووفقًا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن المجتمع الإسرائيلي يعاني من انقسام حاد بين من يرغبون في إطلاق سراح أقاربهم ومن يعارضون الصفقة.

هذا الانقسام يعكس التوترات المستمرة بين الطبقة الوسطى العلمانية واليمين الإسرائيلي المتشدد، مما يشير إلى استمرار التصدعات التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر، لكنها الآن تظهر في سياق الحرب.

على صعيد الجهود الدبلوماسية، تقود كل من مصر والولايات المتحدة وقطر منذ عدة أشهر وساطة دولية بين إسرائيل وحماس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الذي استمر لنحو 11 شهرًا.

من المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين.

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