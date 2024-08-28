آخر تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.. وأبرز ردود الفعل الفلسطيني

الضفة الغربية.. تشهد الضفة الغربية معارك طاحنة ومجازر مروعة جراء العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي علي شمال الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

يأتي ذلك التصعيد وسط استمرار الجيش الإسرائيلي في محاصرة المستشفيات في جنين وطولكرم، ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل العملية العسكرية في الضفة الغربية.

تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

ومن جانبها، كشفت وكالة وفا الفلسطينية عن أن عددًا كبيرًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت جنين من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يُعلق علي عمليته العسكرية في الضفة الغربية

وعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي علي عمليته العسكرية في الضفة الغربية، قائلًا إنه قتل تسعة فلسطينيين في غارات بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

كما نشر جيش الاحتلال لقطات لغارة بطائرة بدون طيار في مخيم الفارعة بالضفة الغربية بالقرب من طوباس، زعم أنها قتلت أربعة مسلحين فلسطينيين ينفذون غارات خطيرة.

وادعى جيش الاحتلال أيضًا أن غارة أخرى بطائرة بدون طيار في جنين قتلت ثلاثة مسلحين، كما قتل فلسطينيان مسلحان آخران أثناء اشتباكات مع ضباط شرطة الحدود، حسب مزاعم جيش الاحتلال.

الجيش الإسرائيلي يُطلق عملية عسكرية في الضفة الغربية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلنت عن إطلاق عملية عسكرية في الضفة الغربية تستمر عدة أيام وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أنّ "قوات الأمن بدأت عملية لإحباط الإرهاب في جنين وطولكرم.

مخيمات الصيف

وأطلق الجيش الإسرائيلي على عمليته العسكرية في الضفة اسم "مخيمات الصيف"، والتي تشهد تحولًا باستخدام المسيّرات في الضفة الغربية، ومحاولة عزل مدن شمال الضفة وتحديدًا طولكرم وجنين.

وسائل إعلام إسرائيلية تُعلق علي العملية العسكرية في الضفة الغربية

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، وتشارك في العملية طائرات هليكوبتر قتالية وطائرات بدون طيار لمساعدة وتغطية القوات البرية.

فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية كبيرة لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في مخيمي جنين ونور الشمس للاجئين، إضافة لعملية كبرى أخرى في مخيم الفارعة للاجئين في الأغوار.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يُحاصر المستشفيات القريبة من مخيمات اللاجئين لمنع المقاومين من الوصول إليها، ويفحص المرضى الذين يدخلونها.

العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

ردود الفعل الفلسطيني علي العملية العسكرية في الضفة الغربية

وتوالت ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة والمُنددة للعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبدوره، قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، قطع زيارته للمملكة العربية السعودية والعودة إلى رام الله، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت حركة حماس العملية العسكرية في الضفة الغربية بأنها محاولة عمليَّة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين الصهاينة، التي عبّر عنها وزراؤها الفاشيون، وتوسيع حرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة.

كما وجهت حركة حماس نداءً لجماهير الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية كافة للنفير العام، وتصعيد أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في كل مكان".

ومن جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أن مقاتليها يتصدون في ميدان المعركة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة، للاقتحام الصهيوني على مدينة جنين وطوباس وطولكرم.

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