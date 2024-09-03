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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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عرب وعالم

العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم تعبران عن تعازيهما في وفاة نبيل العربي

الدكتور نبيل العريي
الدكتور نبيل العريي

تلقت سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي رسالتي تعزية من كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم، تعبران فيهما عن حزنهما العميق لوفاة الدكتور نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

وأعربت المحكمتان عن خالص تعازيهما لحكومة مصر ولأسرة الفقيد، مشيرتين إلى الدور الكبير الذي لعبه الدكتور نبيل العربي في الساحة الدولية من خلال مناصبه المختلفة، وخاصة دوره كقاضٍ في محكمة العدل الدولية وعضويته في المحكمة الدائمة للتحكيم.

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إنجازات الدكتور نبيل العربي

يُذكر أن الدكتور نبيل العربي قد شغل منصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية من عام 2001 إلى 2006، وهي فترة شهدت تناول المحكمة لقضايا وآراء استشارية هامة في مجال القانون الدولي.

إضافةً إلى ذلك، ظل الدكتور نبيل العربي عضواً في المحكمة الدائمة للتحكيم حتى وفاته، حيث ساهم بخبراته الواسعة في تعزيز دور القانون الدولي.

 

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية معلومات عن وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية 

وُلد في 15 مارس 1935 في القاهرة، وهو واحد من أبرز الدبلوماسيين المصريين.

حصل على بكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة عام 1955، ثم نال درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة نيويورك.

بدأ مسيرته المهنية في وزارة الخارجية المصرية، حيث تميز بتخصصه في القانون الدولي.

لعب دوراً حاسماً كمستشار قانوني للوفد المصري خلال مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وساهم في صياغة الاتفاقية وتقديم المشورة القانونية للرئيس المصري الأسبق أنور السادات.

تولى العربي عدة مناصب مهمة، منها قاضٍ في محكمة العدل الدولية، ووزير الخارجية في حكومة مصر الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011.

في تلك الفترة، اتخذ مواقف قوية تجاه العديد من القضايا، بما في ذلك موقفه من إسرائيل وإعادة العلاقات المصرية الإيرانية.

كما ساهم في إنجاح المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

في 2011، تم انتخابه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، حيث استمر في هذا المنصب حتى 2016.

خلال مسيرته، حصل على عدة أوسمة تقديرًا لجهوده في خدمة مصر والعالم العربي.

توفي الدكتور نبيل العربي في أغسطس 2024 عن عمر يناهز 89 عامًا.

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