مصر ترد علي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتحمله عواقب وخيمة

رئيس الوزراء الإسرائيلي.. أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، حالة من الغضب المصري بعد محاولته الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي، رد الخارجية المصرية علي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أثارت الجدل.

وزارة الخارجية

بيان مصري للرد علي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، 3 سبتمبر الجاري، بيانًا ناريًا للرد علي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأعرب مصر عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين 2 سبتمبر، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لـ صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

كما أكدت مصر علي رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسئولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

وحملت مصر الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلي مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكدت مصر حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي الي الحفاظ علي السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المثيرة للجدل

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المثيرة للجدل، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "كلنا نرغب بإعادة الأسرى لكن يجب ألا نتخلى عن محور فيلادلفيا لأنه هو شريان حياة حماس ومتنفسها"، بحسب ما نقلت إسرائيل هيوم عن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابع نتنياهو: "لقد حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه لم يوافق أبدًا على إخلاء محور فيلادلفيا عندما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مغادرة قطاع غزة، منوهًا إلى أنه "عندما دخلنا إلى محور فيلادلفيا شعرنا بتغيير لصالحنا في الوضع العسكري".

وشدد على أنه: "من يصرح بإمكانية انسحابنا من فيلادلفيا لمدة 42 يومًا يعرف أنها ستتحول إلى 42 عامًا".

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