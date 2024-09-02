منح الدكتوراه للباحث محمد حبيب ونشر رسالته على نفقة جامعة السادات

عُقدت جلسة مناقشة علنية في كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات لبحث رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد السيد عبدالفتاح حبيب، والتي حملت عنوان "دور الإعلام في نشر الوعي الصحي لرواد المؤسسات الرياضية في ظل الأزمات الصحية العالمية".

وقد أصدرت لجنة المناقشة والحكم قرارها بمنح الباحث درجة الدكتوراه، مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتوزيعها بين الجامعات المصرية.

تشكيل لجنة المناقشة والحكم

ترأس اللجنة الدكتور أحمد إبراهيم عزب، عميد كلية التربية الرياضية وأستاذ فسيولوجيا الرياضة بقسم علوم الصحة الرياضية.

كما شارك في الإشراف والمناقشة الدكتور عبدالحليم يوسف عبدالعليم، أستاذ فسيولوجيا الرياضة ووكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور السيد السعيد عبدالوهاب، الأستاذ المساعد بالعلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام السابق بجامعة المنوفية.

كما كان الدكتور محمود فتحي الهواري، الأستاذ المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بجامعة مدينة السادات، مشرفاً على الرسالة.

حضور واسع للمناقشة

أُقيمت المناقشة في قاعة الدكتور عصام متولي بمقر كلية التربية الرياضية في مدينة السادات، بحضور واسع من الشخصيات الأكاديمية والصحفية.

شمل الحضور عددًا كبيرًا من الأساتذة والمساعدين، بالإضافة إلى الدكتور حمدي السيسي، عميد الكلية الأسبق، والدكتورة مشيرة العجمي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

كما حضر المناقشة عدد من وكلاء الكليات الأخرى في الجامعة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة مثل رجال الأعمال والسياسيين، وأقارب وأصدقاء الباحث محمد حبيب.

نتائج المناقشة وتوصيات اللجنة

في نهاية المناقشة، أبدت اللجنة تقديرها للبحث المقدم من محمد حبيب، وأوصت بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتوزيعها على الجامعات المصرية لتعزيز دور الإعلام في نشر الوعي الصحي في ظل الأزمات الصحية العالمية.

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