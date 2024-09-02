وزارة التعليم تقرر إلزام المدارس الدولية بتحية العلم وأداء النشيد الوطني

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بإلزام المدارس الدولية والخاصة بتحية العلم وأداء النشيد الوطني في طابور الصباح، بدء من العام الدراسي الجديد 2025 والذي سيبدأ يوم 8 سبتمبر 2024، حيث يأتي ذلك وفقًا لتطبيق أحكام المادة 24 من دستور جمهورية مصر العربية.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن القرارات التي ألزامت بها المدارس الدولية بتوجيهات من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بالإضافة إلى معرفة المواد المضافة للمجموع وغير المضافة للمجموع بدءًا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

وزير التربية والتعليم

قرارات وزارة التربية والتعليم

وقررت وزارة التربية والتعليم تنظيم المدارس الدولية والمؤسسات التي تقدم تعليمًا أجنبيًا أو دوليًا في مصر ويشمل القرار إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني كمواد أساسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تدريس اللغة العربية ستبدأ من مرحلة رياض الأطفال، أما التربية الدينية ستبدأ تُضاف من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، أما في الصف الرابع الابتدائي حتى التاسع “الثالث الإعدادي”، فتُدرَّس اللغة العربية، التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية وفقًا للمناهج المعتمدة من الوزارة.

المواد الاساسية تُضاف للمجموع بنسبة 10%

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية تُضاف إلى المجموع الدراسي بنسبة 10% لكل منهما، بينما تُعد مادة التربية الدينية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، ويبدأ تطبيق هذه التعديلات من بداية العام الدراسي 2024-2025، مع مراعاة مستوى الطلاب في هذه المواد.

نظام مواد المرحلة الثانوية للمدارس الدولية

يلزم القرار الوزاري المدارس الدولية لمرحلة الثانوية العامة بتدريس اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ وفقًا للمحتويات التي تحددها الوزارة، تمثل مادتا اللغة العربية والتاريخ نسبة 10% من المجموع الكلي لكل منهما.

وزارة التربية والتعليم

وتُعد مادة التربية الدينية مادة نجاح ورسوب وتُضاف درجات اللغة العربية والتاريخ لمجموع درجات الشهادة الثانوية المعادلة بنسبة 10% لكل منهما، بعد اجتياز الامتحانات التي تعقدها وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى امتحان التربية الدينية الذي يجب النجاح فيه للحصول على شهادة الثانوية العامة.

تدريس اللغة العربية والتاريخ للمدارس الدولية

ويلزم الطلاب الحاصلون على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة من خارج مصر بالتقدم لامتحانات اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ التي تعقدها الوزارة إذا لم تكن تلك المواد مدروسة في شهاداتهم.

وتشمل درجات هذه المواد التي ستضاف بنسبة 10% عند حساب مجموعهم المكافئ للتقدم للجامعات، ويبدأ تطبيق الأحكام المتعلقة بالمرحلة الثانوية للطلاب الذين سيلتحقون بها الصف العاشر اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

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