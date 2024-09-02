شاومينج ينشر صور مزعومة من امتحان الجيولوجيا الدور الثاني 2024

بدأت جروبات الغش شاومينج في تداول امتحان الجيولوجيا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بعد بدء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 بوقت قصير، حيث نشرت هذه الجروبات الأسئلة بالإجابات عبر تطبيق تليجرام.

وينشر “الموجز” الأسئلة والإجابات المزعومة والمتداولة في امتحان الجيولوجيا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة حيث بدأت الصور في الانتشار بشكل واسع بين طلاب الثانوية العامة عبر تطبيق تليجرام.

تداول امتحان الجيولوجيا الدور الثاني

وتسعى جروبات الغش شاومينج إلى تداول أكثر من ورقة بالإجابات في امتحان الجيولوجيا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في وقت مبكر في محاولات لإرباك سير العملية الامتحانية وتعزيز فرص الغش بين الطلاب.

تداول امتحان الجيولوجيا الدور الثاني

مواصفات امتحان الجيولوجيا الدور الثاني

وننشر لكم مواصفات امتحان الجيولوجيا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لمعرفة عدد الأسئلة وطريقة توزيع الدرجات حيث يمكن حساب الطالب درجاته قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني والتي ستظهر بعد الانتهاء من الامتحانات وتصحيحها.

تداول امتحان الجيولوجيا الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل مواصفات امتحان الجيولوجيا الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم حيث تتضمن المواصفات كالتالي:

يتضمن امتحان الجيولوجيا الدور الثاني 46 سؤالًا، منها سؤالين مقاليين و44 سؤالًا من نوع اختيار من متعدد، ويتضمن كراسة الامتحان تحتوي على 28 صفحة، بالإضافة إلى الغلاف، حيث أن الدرجة الكلية للامتحان هي 60 درجة.

تداول امتحان علم النفس الدور الثاني 2024

وفي سياق أخر، تداولت جروبات الغش شاومينج امتحان علم النفس الدور الثاني 2024 لطلاب الثانوية العامة في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بعد مرور نصف ساعة من بدء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024.

مواصفات امتحان علم النفس الدور الثاني

وانتشرت الصور المزعومة لأسئلة وإجابات امتحان علم النفس الدور الثاني على نطاق واسع بين طلاب الثانوية العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفيما يتعلق بمواصفات امتحان علم النفس الدور الثاني، فقد حددت وزارة التربية والتعليم أن الدرجة النهائية للامتحان هي 60 درجة، موزعة على 46 سؤالًا.

و يشمل امتحان علم النفس الدور الثاني 85% من الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” و15% من الأسئلة المقالية، كما يتضمن السؤالين المقاليين درجتان، ليصبح مجموع درجات الأسئلة المقالية 4 درجات، أما الأسئلة الموضوعية، فعددها 44 سؤالًا، بإجمالي درجات يبلغ 56 درجة.

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