حالة الطقس غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.. الحرارة بالقاهرة 32 درجة وأمطار خفيفة بهذه المناطق

تزداد عمليات البحث عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة والظواهر الجوية التي تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، بينما تكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تميل درجات الحرارة ليلًا إلى الاعتدال مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب المناطق.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة غدًا 32 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة إلى مستويات أعلى في محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار ورطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء.

وتسجل القاهرة 32 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، بينما تصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة الإدارية الجديدة إلى 33 درجة، والصغرى 21 درجة، في حين تسجل مدينة 6 أكتوبر 32 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.

وفي الوجه البحري، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة في بنها والمنصورة والزقازيق، بينما تسجل 31 درجة في دمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم وطنطا، وتبلغ 30 درجة في بلطيم.

شبورة مائية على بعض الطرق غدًا

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة ضمن حالة الطقس غدًا ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة في بعض المناطق، خاصة وسط سيناء ومدن القناة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

لذلك ينصح قائدو السيارات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

هل تسقط أمطار غدًا الثلاثاء؟

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتظل فرص الأمطار محدودة ومتركزة في بعض المناطق، بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نشاط الرياح والرمال والأتربة

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح غدًا الثلاثاء، خاصة القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، الأمر الذي قد يؤثر على مستوى الرؤية في بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.25 و1.75 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة إلى خليج السويس، فتكون الحالة معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات مصر

جاءت توقعات درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 32 والصغرى 23.

العاصمة الجديدة: 33 و21.

6 أكتوبر: 32 و21.

بنها: 32 و22.

دمنهور: 31 و22.

وادي النطرون: 32 و21.

كفر الشيخ: 31 و23.

بلطيم: 30 و24.

المنصورة: 32 و23.

الزقازيق: 32 و23.

شبين الكوم: 31 و22.

طنطا: 31 و22.

دمياط: 30 و24.

بورسعيد: 30 و24.

الإسماعيلية: 34 و21.

السويس: 33 و22.

العريش: 31 و20.

رفح: 30 و19.

رأس سدر: 33 و22.

نخل: 32 و17.

كاترين: 30 و15.

الطور: 32 و23.

طابا: 33 و20.

شرم الشيخ: 36 و26.

الغردقة: 35 و25.

الإسكندرية: 31 و22.

العلمين: 30 و21.

مطروح: 29 و21.

السلوم: 30 و20.

سيوة: 34 و20.

رأس غارب: 35 و24.

سفاجا: 36 و25.

مرسى علم: 36 و26.

الشلاتين: 38 و27.

حلايب: 34 و28.

أبو رماد: 37 و26.

مرسى حميرة: 37 و26.

أبرق: 36 و25.

جبل علبة: 36 و25.

رأس حدربة: 34 و27.

الفيوم: 33 و22.

بني سويف: 33 و22.

المنيا: 35 و21.

أسيوط: 35 و21.

سوهاج: 37 و23.

قنا: 39 و23.

الأقصر: 40 و24.

أسوان: 40 و26.

الوادي الجديد: 38 و23.

أبوسمبل: 40 و25.

طقس جنوب الصعيد غدًا

وتظل مناطق جنوب الصعيد الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية في الأقصر وأسوان وأبوسمبل، بينما تسجل قنا 39 درجة، والشلاتين 38 درجة.

وفي المقابل، تسجل القاهرة 32 درجة، بينما تصل العظمى في الإسكندرية إلى 31 درجة، ومطروح إلى 29 درجة.

درجات الحرارة في العواصم والمدن العربية

وتتضمن توقعات الطقس غدًا عددًا من العواصم والمدن العربية، حيث تسجل مكة 40 درجة للعظمى و31 للصغرى، والمدينة المنورة 44 و30، والرياض 42 و26، والمنامة 38 و32، وأبوظبي 41 و29، والدوحة 38 و31.

وتصل الحرارة في الكويت إلى 45 و28، وبغداد إلى 44 و28، والخرطوم إلى 42 و29، بينما تسجل دمشق 33 و15، وبيروت 30 و26، وعمان 28 و17، والقدس 28 و18.

كما تسجل طرابلس 29 و24، وتونس 31 و21، والجزائر 26 و17، والرباط 30 و17 درجة.

درجات الحرارة في عواصم العالم

وعالميًا، تسجل أنقرة 23 درجة للعظمى و13 للصغرى، وإسطنبول 21 و14، وإسلام آباد 33 و22، ونيودلهي 36 و25، وجاكرتا 34 و25.

وتبلغ الحرارة في بكين 31 و17، وكوالالمبور 33 و25، وطوكيو 31 و21، وأثينا 24 و17، وروما 30 و15، وباريس 24 و11، ومدريد 34 و18.

كما تسجل برلين 19 و8، ولندن 23 و14، ومونتريال 16 و8، وموسكو 19 و13، ونيويورك 17 و12، وواشنطن 19 و14 درجة.

أبرز ظواهر الطقس الثلاثاء 22 سبتمبر

وبذلك تتمثل أبرز ملامح حالة الطقس غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في استمرار الطقس الحار والرطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تستمر الأجواء المعتدلة إلى المائلة للحرارة خلال ساعات الليل، مع ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتتزامن هذه الأجواء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة في مناطق من الوادي الجديد على فترات متقطعة.