أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026..هل تتغير الأسعار؟

يواصل المواطنون البحث عن أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، بالتزامن مع تداول أنباء بشأن احتمالية تحريك أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى عقد اجتماعاتها بصورة دورية.

وتحظى أسعار الوقود باهتمام واسع من المواطنين وأصحاب السيارات وقطاعات النقل، نظرًا لتأثير أي تغيير في أسعار البنزين والسولار على تكاليف المواصلات والنقل وأسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفق الأسعار المعلنة حاليًا، جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا.

24 جنيهًا. سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.

22.25 جنيه. سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.

20.75 جنيه. سعر لتر السولار: 20.50 جنيه.

وتعكس هذه الأسعار المستويات الرسمية المطبقة حاليًا، في انتظار ما تسفر عنه المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

تأتي متابعة أسعار الوقود في ظل حالة من الترقب بشأن إمكانية حدوث تغيير جديد في أسعار البنزين والسولار، إلا أن حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أكد أن الحديث عن زيادة أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات البترولية لا يمكن حسمه قبل صدور القرار الرسمي من لجنة التسعير التلقائي.

وأوضح أن اللجنة لم تعلن موقفها النهائي بشأن تحريك أسعار الوقود، مطالبًا المواطنين بعدم الاعتماد على التكهنات أو الأسعار غير الرسمية المتداولة، والانتظار لحين صدور القرار الرسمي.

مصطفى مدبولي يوضح أسباب تحريك أسعار الوقود

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تحدث عن تطورات أسعار البترول وتأثيرها على تكلفة المنتجات البترولية، موضحًا أن سعر برميل النفط شهد تحركات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشار مدبولي إلى أن سعر البترول كان يدور حول 62 دولارًا للبرميل مع بداية العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي قدرت فيه الموازنة سعر البرميل عند نحو 75 دولارًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن أسعار النفط ارتفعت بصورة كبيرة خلال فترة الحرب، ووصل سعر البرميل في إحدى الفترات إلى نحو 125 دولارًا، مشيرًا إلى أن الدولة لم تتخذ وقتها إجراءً إضافيًا بتحريك أسعار البنزين، مراعاةً للأعباء الواقعة على المواطنين.

عودة لجنة التسعير التلقائي كل 3 أشهر

ومن أبرز التطورات المتعلقة بـ أسعار البنزين والسولار في مصر عودة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تعتمد على مراجعة الأسعار بصورة دورية وفقًا لعدد من المتغيرات، من بينها أسعار النفط عالميًا وتكاليف الاستيراد وسعر صرف العملة.

وأكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستعود إلى الاجتماع بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر، لبحث أسعار المنتجات البترولية وفقًا للمعايير المحددة.

وشدد مدبولي على أن قرارات التسعير لا تعتمد على حركة الأسعار خلال يوم واحد أو أسبوع واحد، وإنما تستند إلى متوسطات لفترات زمنية، بما يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الوقود.

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

وبجانب أسعار البنزين والسولار اليوم، يهتم المواطنون أيضًا بمتابعة أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات.

ويبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، بينما يصل سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا إلى نحو 550 جنيهًا.

أما سعر غاز تموين السيارات، فيتراوح وفق الأسعار المذكورة بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

متى يتم تحديد أسعار البنزين الجديدة؟

ومن المنتظر أن يكون تحديد أي أسعار جديدة للوقود مرتبطًا بقرارات لجنة التسعير التلقائي، التي تجري مراجعة دورية لأسعار المنتجات البترولية.

وبالتالي، فإن الأسعار الحالية تظل هي الأسعار الرسمية المطبقة بمحطات الوقود، ولا يمكن اعتبار الأنباء المتداولة بشأن زيادة البنزين أو السولار قرارًا نهائيًا ما لم يصدر إعلان رسمي من الجهات المختصة.

ويترقب أصحاب السيارات والمواطنون نتائج المراجعة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط أسعار الوقود بصورة مباشرة بتكاليف النقل والخدمات، وتأثيرها المحتمل على أسعار السلع في الأسواق.

أسعار البنزين والسولار.. متابعة مستمرة

وتستمر عمليات البحث عن سعر البنزين اليوم، سعر السولار اليوم، أسعار البنزين في مصر، أسعار الوقود في مصر، لجنة التسعير التلقائي، وحقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار، بالتزامن مع عودة آلية المراجعة الدورية.

وفي الوقت الحالي، تظل أسعار البنزين عند 24 جنيهًا لبنزين 95، و22.25 جنيه لبنزين 92، و20.75 جنيه لبنزين 80، بينما يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، لحين صدور أي قرارات رسمية جديدة بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.