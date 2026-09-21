وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. من هو شقيق حاكم دبي؟

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 76 عامًا.

ونعى الشيخ محمد بن راشد شقيقه عبر تدوينة نشرها على منصة «إكس»، معبرًا عن حزنه لوفاته، وداعيًا له بالرحمة والمغفرة، كما دعا لأسرته وأحبابه بالصبر والسلوان.

وتصدر خبر وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم اهتمامات المتابعين، بالتزامن مع تداول معلومات عن مسيرته التي امتدت لعدة عقود، وشملت مجالات عسكرية وأمنية واقتصادية ورياضية، إلى جانب ارتباط اسمه بعدد من المؤسسات والأنشطة الرياضية في دولة الإمارات.

من هو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم؟

وُلد الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عام 1950، وهو الشقيق الأصغر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والابن الرابع والأصغر للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي الراحل.

وتلقى الشيخ أحمد بن راشد تعليمه العسكري في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية «ساندهيرست»، إحدى المؤسسات العسكرية المعروفة، قبل أن يعود إلى دبي ويلتحق بالقيادة العسكرية للمنطقة الوسطى.

وتولى لاحقًا قيادة المنطقة الوسطى في دبي، ضمن مسيرته في المجال العسكري والأمني، قبل أن ينتقل إلى عدد من المسؤوليات والمناصب في مجالات مختلفة.

مناصب أمنية ورياضية واقتصادية

شغل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عددًا من المناصب في المجالات الأمنية والاقتصادية والرياضية، وكان من بينها منصب نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام.

كما ارتبط اسمه بالقطاع الاقتصادي من خلال رئاسته مجموعة A.R.M. Holding، إلى جانب دوره في المجال الرياضي، إذ تولى رئاسة نادي الوصل الرياضي، الذي يعد أحد الأندية المعروفة في دولة الإمارات.

وامتدت مساهماته الرياضية إلى أكثر من مجال، حيث ارتبط اسمه بتطوير عدد من الأنشطة الرياضية ودعم المؤسسات والأندية في الإمارات.

علاقة الشيخ أحمد بن راشد بنادي الوصل

يرتبط اسم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بتاريخ نادي الوصل، الذي بدأت قصته عام 1960 عندما تأسس تحت اسم «الزمالك» داخل منزل صغير في منطقة زعبيل.

وانتقل النادي بعد ذلك إلى بيت الشيخة مديّة بنت سلطان، في إطار رعاية ودعم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم.

وفي تلك الفترة، طلب أحد أعضاء الفريق من الشيخ أحمد بن راشد تولي رئاسة النادي، وهو ما وافق عليه، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل على تطوير النادي ودعم مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

إسهامات في الرياضات البحرية

لم يقتصر اهتمام الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على كرة القدم، إذ كان له حضور بارز في مجال الرياضات البحرية.

وكان من المساهمين في تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتولى رئاسته عند انطلاقه عام 1988.

وشهد النادي لاحقًا تطورًا ملحوظًا، وأصبح، وفق المعلومات الواردة، أول نادٍ من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ينضم إلى الاتحاد الدولي للرياضات المائية.

كما ارتبط اسم الشيخ أحمد بن راشد ببدايات تأسيس فريق «الفيكتوري تيم» عام 1989، الذي أصبح لاحقًا من الأسماء المعروفة في مجال الرياضات البحرية وسباقات الزوارق.

الشيخ أحمد بن راشد وسباقات الخيل

كان لسباقات الخيل أيضًا حضور مهم في مسيرة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي عُرف باهتمامه بهذه الرياضة ودعم تطورها في دولة الإمارات.

وفي عام 1983، حقق حصانه «وصل» أحد أبرز الانتصارات المبكرة، بعدما فاز بسباق الألفي غينيس الإيرلندي، ليصبح الشيخ أحمد بن راشد، وفق المعلومات المتداولة عنه، أول مالك إماراتي يحقق الفوز بهذا السباق الكلاسيكي.

وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي، أسس مضمار جبل علي بهدف دعم وتطوير سباقات الخيل في الإمارات، كما أطلق مركز «العاديات» ومركز دبي لسباق الخيل، في إطار اهتمامه بتطوير رياضة الفروسية وسباقات الخيل.

رحيل شخصية إماراتية ارتبطت بالرياضة والأمن

ويمثل رحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نهاية مسيرة امتدت لعقود، تنقل خلالها بين عدد من المجالات، بداية من العمل العسكري والأمني، وصولًا إلى النشاط الاقتصادي والرياضي.

وقد ارتبط اسمه بشكل خاص بالرياضات المختلفة في دولة الإمارات، سواء من خلال نادي الوصل، أو الرياضات البحرية، أو سباقات الخيل، إلى جانب الأدوار التي تولّاها في عدد من المؤسسات والجهات خلال مسيرته.