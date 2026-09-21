ارتفاع أسعار زيوت الطعام في مصر 1500 جنيه للطن بسبب صعود الدولار

رفعت شركات زيوت الطعام أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الحالي، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي، ليتجاوز مستوى 52 جنيهًا، الأمر الذي انعكس على أسعار الزيت السائب والعبوات الموجهة للمستهلكين.

وبحسب عدد من التجار الذين تحدثوا إلى «الشروق»، زادت أسعار زيوت الطعام بنحو 1500 جنيه للطن خلال الأسبوع الحالي، في ظل تأثر تكلفة الاستيراد والإنتاج بالتغيرات التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ارتفاع سعر طن زيت الطعام السائب

وسجل سعر طن زيت الطعام السائب في الأسواق المحلية نحو 69 ألف جنيه خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بنحو 67.5 ألف جنيه في بداية شهر سبتمبر الجاري، بزيادة بلغت نحو 1500 جنيه للطن.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع سعر الصرف بنحو جنيه تقريبًا، ليصل إلى نحو 52.25 جنيه للبيع، مقابل مستويات كانت تدور حول 51 جنيهًا.

وتعد أسعار الصرف من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة السلع التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، ومن بينها زيوت الطعام، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية التي تصل إلى المستهلك.

زيادة أسعار عبوات الزيت للمستهلكين

وامتدت الزيادة في أسعار الزيت السائب إلى العبوات التي تباع للمستهلك النهائي، وخاصة العبوات ذات الأسعار الشعبية، إذ سجل متوسط سعر عبوة الزيت وزن 800 ملليجرام نحو 75 جنيهًا خلال الأسبوع الحالي، مقابل أسعار تراوحت بين 72 و73 جنيهًا في الفترة السابقة.

وتشير هذه الزيادة إلى استمرار انتقال جزء من ارتفاع تكلفة الخامات إلى أسعار البيع للمستهلك، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق حركة أسعار الدولار وتطورات تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

أسعار زيوت أرما وصافولا

وفي المقابل، لم تشهد أسعار عبوات شركتي أرما وصافولا تغيرًا منذ شهر مارس الماضي، وفقًا لأحدث قوائم الأسعار المتاحة للشركتين، وهما من أكبر الشركات العاملة في سوق زيوت الطعام.

وبحسب قائمة الأسعار، ارتفع سعر زيت «الممتاز» من شركة أرما، زنة اللتر، إلى 85 جنيهًا، مقابل 70 جنيهًا قبل اندلاع الحرب على إيران، بزيادة بلغت نحو 21%.

كما شهد سعر زجاجة زيت «حلوة» التابعة لشركة صافولا زيادة بالنسبة نفسها، وفقًا للبيانات الواردة في قائمة الأسعار.

ارتفاع سعر عبوة 700 مللي

وأظهرت قائمة الأسعار أيضًا وصول سعر عبوة الزيت وزن 700 ملليجرام إلى 65 جنيهًا لدى الشركتين، مقارنة بنحو 50 جنيهًا قبل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويعكس تحرك أسعار الزيوت خلال الأشهر الماضية تأثر السوق المحلي بعدد من المتغيرات، على رأسها أسعار الصرف العالمية والمحلية، إلى جانب تطورات أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية.

مصر تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت

وتتأثر أسعار زيوت الطعام في مصر بصورة مباشرة بسعر الدولار مقابل الجنيه، وكذلك بأسعار الزيوت في البورصات العالمية، نظرًا لاعتماد السوق المحلية بدرجة كبيرة على الاستيراد لتوفير احتياجاتها.

ووفق تصريحات سابقة لزكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيت باتحاد الصناعات، تعتمد مصر على استيراد أكثر من 95% من احتياجاتها من زيوت الطعام، ما يجعل السوق المحلية شديدة التأثر بأي تغيرات في أسعار الصرف أو الأسعار العالمية للزيوت.

ومع ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، تزداد تكلفة استيراد الزيوت الخام ومدخلات الإنتاج، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية بحسب تطورات السوق وتكلفة الاستيراد وهوامش التداول.

تحركات الدولار تفرض ضغوطًا على أسعار السلع

ويأتي ارتفاع أسعار زيوت الطعام ضمن تحركات أوسع تشهدها بعض السلع التي تعتمد على مكونات أو خامات مستوردة، حيث يمثل سعر صرف الدولار أحد العوامل الأساسية في تحديد تكلفة الاستيراد.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات سعر الصرف وأسعار الزيوت عالميًا، باعتبارهما من أبرز المحددات التي تؤثر في تكلفة توفير احتياجات السوق المصرية من هذه السلعة الاستراتيجية.