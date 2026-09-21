هيئة الأركان الإيرانية تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل بـ«هزائم أخرى»

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر القيادة المركزية «خاتم الأنبياء» أن القوات المسلحة ستواصل مواجهة ما وصفته بـ«المعتدين والمتآمرين على الأمة الإيرانية»، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاؤهما، متوعدة بإلحاق ما سمته «هزائم أخرى» بخصومها.

وجاءت التصريحات في بيان أصدرته هيئة الأركان الإيرانية بمناسبة «أسبوع الدفاع المقدس»، الذي تحيي خلاله إيران ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، اليوم الإثنين.

إيران تستعيد تجربة الحرب العراقية الإيرانية

وأشار البيان إلى أن إيران تمكنت خلال الحرب العراقية الإيرانية، التي استمرت لمدة ثماني سنوات، من مواجهة ما وصفه بالعدوان العراقي، بالتزامن مع تعرضها لضغوط سياسية وأمنية واقتصادية من جانب قوى دولية كبرى.

واعتبرت هيئة الأركان الإيرانية أن تلك المرحلة شكلت تجربة مهمة ساهمت في تطوير القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية داخل البلاد، مؤكدة أن إيران عملت خلال العقود الماضية على تعزيز قدراتها العسكرية والاعتماد بصورة أكبر على الإمكانات المحلية.

وبحسب البيان، فإن التجربة التي خاضتها إيران خلال الحرب أسهمت في بناء ما تصفه طهران بـ«القدرات الدفاعية المستقلة»، إلى جانب تطوير الصناعات العسكرية والتقنيات المرتبطة بها.

الاعتماد على القدرات المحلية

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية أن القوات المسلحة تعتمد في الوقت الحالي على ما وصفته بـ«القدرات المحلية والاكتفاء الذاتي الاستراتيجي» في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية.

ورأت الهيئة أن تطوير هذه القدرات أدى، من وجهة نظرها، إلى تغيير بعض معادلات الأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن إيران باتت تمتلك إمكانات عسكرية وصناعات دفاعية محلية تستخدمها في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالملف الأمني والعسكري في الشرق الأوسط، إضافة إلى الخلافات الممتدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

إيران تتحدث عن استهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية

وزعم البيان الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من إلحاق أضرار بالبنية التحتية العسكرية والأمنية والمصالح الاستراتيجية التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في منطقة غرب آسيا.

كما تحدثت هيئة الأركان عن فرض ترتيبات جديدة مرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يمثل محورًا استراتيجيًا لحركة التجارة والطاقة الدولية.

ولم يتضمن البيان، بحسب ما أوردته «إيسنا»، تفاصيل مستقلة حول طبيعة الأضرار التي أشار إليها أو حجم التأثير الذي أحدثته العمليات الإيرانية على المنشآت والمصالح التي تحدث عنها.

تهديد بمواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية

وفي ختام بيانها، شددت هيئة الأركان الإيرانية على أن القوات المسلحة ستواصل مواجهة ما وصفته بالضغوط العسكرية والاقتصادية والإعلامية المفروضة على البلاد.

وأكدت أن طهران ستستمر في الاعتماد على قدراتها الذاتية لمواجهة ما تعتبره تهديدات خارجية، متعهدة بإلحاق «هزائم أخرى» بالولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إحياء إيران «أسبوع الدفاع المقدس»، الذي يمثل مناسبة سنوية تستذكر خلالها الحرب العراقية الإيرانية، وتستعرض في إطارها تطور القدرات العسكرية الإيرانية وما تعتبره طهران إنجازات حققتها قواتها المسلحة منذ تلك الحرب.