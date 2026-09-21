القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا والتشكيل المتوقع

جماهير كرة القدم المصرية علي موعد مع الإثارة والمتعة، عبر متابعة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

يبحث منتخب الفراعنة عن تحقيق الفوزخلال مواجهة نظيره الأنجولي في مستهل مشواره بالتصفيات لتحقيق انطلاقة قوية وذلك قبل مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات.

موعد قمة مصر ضد أنجولا

القمة الساخنة التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، تنطلق مساء الجمعة المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أنجولا

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررإقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، والمقررة مساء الجمعة الموافق 25 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباريات التصفيات الأفريقية.

كما تذيع قنوات أون سبورت المباراة عبر البث الأرضي.

مصر ضد أنجولا

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة أنجولا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد منتخب أنجولا حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، محمد صلاح

خط الهجوم: هيثم حسن ، عمر مرموش ، زيكو.

قائمة منتخب مصر ضد أنجولا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، علي محمود، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، هيثم حسن، حمدي فتحي، إمام عاشور، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

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