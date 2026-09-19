موعد مباراة مصر ضد جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، قمة نارية تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

يسعي منتخب مصرلتحقيق نتيجة طيبة خارج الديار أمام نظيره منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات والمقررة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ويلتقي الفراعنة في الجولة الأولي للتصفيات نظيره المنتخب الأنجولي.

موعد مباراة مصر ضد جنوب السودان

قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، تنطلق مساء الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري في جوبا، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب السودان

يمكنك متابعة أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررإقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، والمقررة مساء الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري في جوبا، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ، عبر قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباريات التصفيات الأفريقية.

مصر ضد جنوب السودان

تشكيل مصر المتوقع ضد جنوب السودان

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصرالمتوقع ضد منتخب جنوب السودان حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، مهند لاشين

خط الهجوم: هيثم حسن ، عمر مرموش ، محمد صلاح.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا

يلتقي منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، مساء الجمعة الموافق 25 سبتمبرالجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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