مرور أسيوط يحسم الفوضي فى الشوارع..حملات مكثفة لضبط مخالفات التاكسي وتطبيق القانون

شهدت شوارع أسيوط حملات مرورية لمواجهة المخالفات وتحقيق الانضباط، في إطار تطبيق قواعد المرور وضوابط تشغيل سيارات الأجرة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، من بينها سيارات الاجرة "التاكسي " المخالفة لشروط التشغيل والترخيص، بما يسهم في الحفاظ على انضباط الشارع وتحقيق المصلحة العامة.

وتستهدف الحملات رصد مخالفات سيارات الأجرة، وفي مقدمتها تحميل أكثر من راكب في توصيلة واحدة بالمخالفة لضوابط التشغيل والقواعد المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنظيم حركة المرور، والحد من المخالفات، والحفاظ على سلامة المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل شوارع أسيوط وحماية حقوق مستخدمي الطريق.

وتؤكد الجهود الميدانية أن تحقيق الانضباط المروري يتطلب تعاون المواطنين مع الأجهزة المعنية، والالتزام بالقواعد والقوانين، باعتبار أن النظام في الشارع مسؤولية مشتركة، وأن تطبيق القانون يستهدف حماية الجميع وتحقيق مصلحة المواطن.