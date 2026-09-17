موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، مواجهة قوية تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

يسعي منتخب الفراعنة لتحقيق الفوزأمام نظيره الأنجولي في مستهل مشواره بالتصفيات لتحقيق انطلاقة قوية وذلك قبل مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات والمقررة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا

مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، تنطلق مساء الجمعة الموافق 25 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا

يمكنك متابعة أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررإقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، والمقررة مساء الجمعة الموافق 25 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباريات التصفيات الأفريقية كما تذيع قنوات أون سبورت المباراة عبر البث الأرضي.

مصر ضد أنجولا

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد منتخب أنجولا حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، محمد صلاح

خط الهجوم: هيثم حسن ، عمر مرموش ، زيكو.

موعد مباراة مصر ضد جنوب السودان

مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، تنطلق مساء الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري في جوبا، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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