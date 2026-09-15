موعد مباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة في الدوري اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المارد الأحمر، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق فوز كبير أمام نظيره فريق أبوقيرللأسمدة لاستعادة نغمة الانتصارات عقب تعادله أمام نظيره فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة، وذلك لمواصلة مطاردة بيراميدز والزمالك علي قمة الدوري.

موعد مباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

قائمة الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة في المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أحمد رضا، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة ، أشرف داري ، عمر الساعي ، ياسين مرعي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أبوقير للأسمدة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد أبوقير للأسمدة حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من: حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسين مرعي ، هادي رياض، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

هل يفكر اتحاد الكرة في الاستعانة بمدرب أجنبي يقود منتخب مصر؟ وموقف حسام حسن بعد مونديال 2026







