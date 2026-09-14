رفع 317 إشغال وإزالة 20 حالة بناء مخالف و24 مخالفة للمخابز ببنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف جهودها الميدانية المكثفة في ملفات النظافة ورفع المخلفات، وإزالة التعديات ومخالفات البناء، والتصدى للإشغالات، ورفع كفاءة الإنارة والطرق، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأنشطة والمنشآت، ومتابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، والاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يدعم جهود المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد محمود الخولي، ومشاركة مسؤولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 317 حالة إشغال متنوعة بطريق طراد النيل وشارع بورسعيد وسعد زغلول وشارع الجيش والإبراهيمية، شملت تاندات صاج وكراسي بلاستيكية وطاولات وعروقًا خشبية وأعمدة ولافتات عشوائية بدون ترخيص وتعديات على الأرصفة وباعة جائلين وفاترينات، كما تم تنفيذ إزالة لحالات تعدٍ على حرم الري بدائرة قرية دلهانس، ضمن الحملة المكبرة للإزالات وبالتأمين من قوات الشرطة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، عقد اللواء أسامة يونس رئيس المركز لقاءً مفتوحًا مع عدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم، كما تابع استمرار سير العمل بالمركز التكنولوجي، خاصة في ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقى بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، فيما تم إزالة 20 حالة بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، وأسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية، وتوريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن تحرير عدد من الإنذارات بشأن مخالفات بيئية وإشغالات الطرق.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد علاء متابعة أعمال النظافة والخدمات، حيث تم تكثيف أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية، كما تمت مناقشة الإجراءات التنسيقية لتنفيذ قافلة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف "منطقة وعظ بني سويف"، استعدادًا لبدء إلقاء ندوات وعظ داخل المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، بهدف تعريف الطلاب والطالبات بمفاهيم الدين الصحيحة والقيم وحسن الخلق، كما تابع العمل داخل الإدارات بالوحدة المحلية، وعلى صعيد الرقابة التموينية، تم تنفيذ حملة مكثفة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 24 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة الأستاذ محمد بكري جهودها في رفع كفاءة الخدمات، حيث عقد اجتماعًا مع رؤساء المناطق لمتابعة سير العمل والتأكيد على رفع الإشغالات والنظافة والمتابعة بصفة مستمرة، بالتزامن مع تنفيذ حملةلرفع المخلفات بعدد من الشوارع والمحاور الحيوية، كما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار استجابة لبلاغ من شركة الكهرباء، وفي نطاق الوحدات القروية تم رفع أطنان من القمامة والمخلفات من طريق بني سويف/ ناصر الزراعي، وطريق إهناسيا المدينة/ بني سويف، وقرية إبشنا، وحاجر بني سليمان، ومصرف المحيط، والحمرايا، وقرية بني سليمان الشرقية، وبياض العرب، كما تم زرع 2 عمود كهرباء بمنشية الروضة، وتم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة مخالفة في المهد بحي الزهور، بجانب إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية مخالفة بشارع مجيب بمقبل، وإيقاف أعمال مخالفة بشارع 15 ببني سويف الجديدة والتحفظ على مهمات البناء.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة السيد شوقي هاشم رئيس المركز جهودها في ملفات النظافة ومواجهة التعديات ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة شملت شارع جمال عبدالناصر، وشارع بورسعيد، وشارع المركز الجديد، وشارع شجرة الدر، ومنطقة مدرسة محمد فريد، وشارع المستوصف، ومنطقة السوق، ومنطقة غرب البلد، ومنطقة الجامع الكبير، ومنطقة المرور، ومنطقة فاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم في قرية بهبشين إيقاف حالة تعدٍ على الأرض الزراعية والتحفظ على الأخشاب المستخدمة، كما تم تنفيذ إزالة حالتين من التعدي على الأرض الزراعية بمساحة 2 قيراط بعزبة السبخاية بمدينة ناصر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلًا عن إزالة حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية أشمنت واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة السيد أحمد توفيق ، تواصلت الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط، حيث تم رفع الإشغالات بمحيط المدارس ببندر إهناسيا، كما تمت متابعة نظافة مداخل وطرق العواونة إهناسيا، والعواونة شرهى، والعواونة المماليك، وري السياج الشجري بمدخل العواونة ومتابعة مشروع النظافة، إلى جانب استكمال المرور على المحال التجارية بمنطقة الشونة بحضور محمد حامد رئيس مركز التراخيص، وعبدالله محمد وسيد راضي مسؤولي التفتيش بمركز التراخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية غير المرخصة، كما تمت متابعة الموجة 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة له، فيما واصلت الوحدات المحلية القروية جهودها في تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة أعمال التصالح وملفات التقنين، والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد، ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.