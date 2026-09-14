الطماطم بـ10 جنيهات.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة السعر الرخيص ويحذر المواطنين

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق خلال الفترة الأخيرة تفاوتًا ملحوظًا، إذ وصل سعر كيلو الطماطم في بعض الأسواق إلى نحو 10 جنيهات، وهو سعر أقل بكثير من مستويات أسعار بعض الأنواع الأخرى المعروضة للمستهلكين.

وفي هذا السياق، حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين من الانجذاب إلى انخفاض سعر الطماطم دون التأكد من جودة الثمار وسلامتها، موضحًا أن انخفاض السعر بشكل كبير قد يكون مرتبطًا في بعض الحالات بانخفاض جودة المنتج أو إصابته بما يعرف بـ«السوس».

أسعار الطماطم اليوم.. لماذا يصل الكيلو إلى 10 جنيهات؟

وأوضح نقيب الفلاحين أن أسعار الطماطم تختلف من سوق إلى آخر، كما تختلف بحسب النوع والجودة ومناطق الإنتاج والتداول.

وأشار إلى أن أفضل أنواع الطماطم الموجودة في الأسواق قد يصل سعر الكيلو منها إلى نحو 30 جنيهًا، بينما تنخفض أسعار الأنواع الأقل جودة بصورة ملحوظة، وهو ما يفسر الفارق الكبير بين سعر الطماطم في الأسواق.

وأكد أن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات لا يعني بالضرورة أن جميع الكميات المعروضة بهذا السعر غير صالحة أو بها مشكلة، لكنه يستوجب من المستهلك الانتباه وفحص الثمار جيدًا قبل إتمام عملية الشراء.

نقيب الفلاحين يحذر من الطماطم «المسوسة»

وحذر حسين أبو صدام من وجود بعض كميات الطماطم التي قد تكون مصابة بـ«السوس»، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمتها وجودتها، وبالتالي طرحها في الأسواق بأسعار أقل من المعتاد.

وأكد أن المستهلك يجب ألا يجعل السعر هو المعيار الوحيد عند اختيار الخضروات، لافتًا إلى أهمية التأكد من شكل الثمار وحالتها الخارجية قبل شرائها.

كما أوضح أن تفاوت أسعار الطماطم بين الأنواع المختلفة أمر طبيعي، خاصة مع اختلاف الجودة ومناطق الإنتاج وعمليات التداول، إلا أن وجود فارق كبير للغاية في السعر يستدعي مزيدًا من الفحص والتأكد من حالة المنتج.

تحذير عاجل لأصحاب المطاعم

ووجه نقيب الفلاحين تحذيرًا إلى أصحاب المطاعم، مطالبًا بضرورة التأكد من جودة الطماطم المستخدمة في إعداد السلطات والوجبات قبل تقديمها للمواطنين.

وشدد على عدم استخدام الطماطم المصابة بـ«السوس» في إعداد الطعام، خصوصًا إذا كانت حالتها غير جيدة أو لا تتوافق مع معايير جودة المنتجات المعروضة للمستهلك.

وأوضح أبو صدام أن الطماطم المصابة بالسوس ليست بالضرورة سببًا مباشرًا لحدوث أضرار صحية عند تناولها، لكنه اعتبر بيعها للمواطن باعتبارها منتجًا سليمًا دون توضيح حالتها نوعًا من الغش.

مطالب بتشديد الرقابة على أسواق الخضروات

وأكد نقيب الفلاحين أهمية تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الخضروات، لضمان عدم طرح منتجات منخفضة الجودة على المواطنين دون توضيح حالتها.

وأشار إلى أن حماية المستهلك لا تقتصر على متابعة الأسعار فقط، وإنما تشمل أيضًا التأكد من جودة المنتجات الزراعية المعروضة للبيع، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليل المواطنين.

قبل شراء الطماطم.. نصائح مهمة للمستهلك

ودعا حسين أبو صدام المواطنين إلى فحص ثمار الطماطم جيدًا قبل الشراء، وعدم الاعتماد على انخفاض السعر باعتباره دليلًا على جودة المنتج.

وينصح المستهلك عند شراء الطماطم الرخيصة بالتأكد من سلامة الثمار وعدم وجود علامات واضحة على الإصابة أو التلف، مع اختيار الكميات التي تتناسب مع احتياجات الأسرة وإمكانياتها.

كما أن اختلاف سعر الطماطم من منطقة إلى أخرى لا يعني بالضرورة وجود مشكلة في المنتج، فقد يرتبط السعر بنوع الثمار وجودتها ومصدرها. لكن عندما يكون السعر منخفضًا بصورة كبيرة مقارنة بالأسعار المتداولة، فمن الأفضل التأكد من جودة الطماطم قبل شرائها.

وبذلك، فإن وصول سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات في بعض الأسواق قد يكون نتيجة انخفاض جودة بعض الأنواع، وليس بالضرورة مؤشرًا على انخفاض عام في أسعار جميع أنواع الطماطم، وهو ما يجعل فحص المنتج قبل الشراء خطوة مهمة لتجنب شراء ثمار منخفضة الجودة.