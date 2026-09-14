موعد مباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة في الدوري والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق فوز كبير أمام نظيره فريق أبوقيرللأسمدة للعودة لطريق الانتصارات عقب تعادله أمام نظيره فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة، وذلك لمواصلة مطاردة بيراميدز والزمالك علي قمة الدوري.

موعد قمة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

مواجهة فريق الأهلي أمام نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء غد الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أبوقير للأسمدة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد أبوقير للأسمدة حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من: حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسين مرعي ، هادي رياض، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، زيزو

خط الهجوم: منصف بقرار، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

يمكنك مشاهدة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق أبوقير للأسمدة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

قائمة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة

تشير تدريبات الأهلي والإصابات التي ضربت صفوف الفريق إلي حدوث تغييرات بقائمة مواجهة أبوقير للأسمدة،وذلك بعودة كريم الدبيس للقائمة وغياب كوكا وياسر إبراهيم وعمرو الجزار للإصابة، ومن المتوقع أن تضم القائمة الأسماء الأتية: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، هادي رياض، طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أحمد رضا، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي،علي محمود، أحمد سيد زيزو، أقطاي عبد الله، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس، إمام عاشور، أكرم توفيق، أفشة.

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